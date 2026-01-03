Edizione n° 5934

Home // Il diavolo spettegola // Gli rubano la borsa, lo sfogo di Alice Basso: «Un gesto che lascia rabbia e impotenza»

Gli rubano la borsa, lo sfogo di Alice Basso: «Un gesto che lascia rabbia e impotenza»

Serata da dimenticare per Alice Basso, influencer seguita da oltre 800mila persone, derubata nella tarda serata del 2 gennaio a Milano

Gli rubano la borsa, lo sfogo di Alice Basso: «Un gesto che lascia rabbia e impotenza»

Alice Basso - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2026
Serata da dimenticare per Alice Basso, influencer seguita da oltre 800mila persone, derubata nella tarda serata del 2 gennaio mentre cenava con la famiglia in un ristorante del centro di Milano. La borsa, appesa alla sedia, è stata sottratta con all’interno contanti, carte, documenti ed effetti personali, senza che nessuno se ne accorgesse fino al termine della cena.

Il furto ha trasformato una breve vacanza in città in un incubo. Alice Basso, il marito Mauro Ferrucci e i figli Brando e Morgan si trovavano a tavola quando qualcuno ha agito indisturbato, fuggendo con la refurtiva. La scoperta è arrivata solo al momento di lasciare il locale.

Poco dopo, l’influencer ha affidato ai social un primo sfogo, esprimendo rabbia e frustrazione non tanto per il valore economico, quanto per il gesto: una famiglia a cena, in un luogo ritenuto sicuro. Nelle ore successive è tornata sull’accaduto con un messaggio più articolato, parlando di “intimità violata” e del dolore per la perdita dei documenti dei figli.

La speranza di recuperare almeno parte degli oggetti grazie all’AirTag si è rivelata vana: alcune chiavi e dispositivi sarebbero stati abbandonati nei pressi di una fermata dell’autobus, ma il resto non è stato ritrovato. Carte bloccate e denuncia presentata, resta l’amarezza per una vicenda che, secondo la vittima, difficilmente avrà conseguenze per i responsabili.

«La passeranno liscia», ha scritto Basso, sottolineando come questa sia, a suo avviso, la questione più grave. Un episodio che lascia senso di insicurezza e indignazione, soprattutto per il ricordo che resterà impresso ai bambini.

Lo riporta leggo.it.

