Beatrice Arnera contro gli haters: "Perseguitata da odio e minacce dopo la separazione"
3 Gennaio 2026 - ore  10:41

Guarda la fidanzatina di un 16enne, disabile 33enne picchiato a Trani
3 Gennaio 2026 - ore  11:04

Guardiola elogia Maresca: "Allenatore incredibile, un giorno me ne andrò dal City"

GUARDIOLA MARESCA Guardiola elogia Maresca: “Allenatore incredibile, un giorno me ne andrò dal City”

Le dimissioni di Enzo Maresca dal Chelsea, annunciate l’1 gennaio 2026, hanno scosso la Premier League e fatto discutere

Guardiola elogia Maresca: “Allenatore incredibile, un giorno me ne andrò dal City”

Guardiola e Maresca - Fonte Immagine: tuttosport.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2026
Il profilo // Sport //

Le dimissioni di Enzo Maresca dal Chelsea, annunciate l’1 gennaio 2026, hanno scosso la Premier League e fatto discutere tecnici e club in tutta Europa. Tra i commenti più attesi c’era quello di Pep Guardiola, ex allenatore di Maresca al Manchester City, che ha sottolineato come il Chelsea abbia perso “un allenatore incredibile e una persona straordinaria”.

Guardando al futuro, il catalano ha parlato anche della propria permanenza all’Etihad Stadium: “Ho ancora un contratto, voglio lottare con la mia squadra e la dirigenza mi rispetta. Un giorno me ne andrò, ve lo prometto, ma per ora sono felice e concentrato a vincere”. Guardiola ha poi scherzato sulle voci che vorrebbero Maresca come suo possibile erede: “Non ne ho idea, ma sono sicuro che voi abbiate più informazioni di me”.

Il tecnico del City ha inoltre espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dal club: “Non abbiamo vinto una partita per tre mesi e la dirigenza mi ha sempre supportato”, confermando la fiducia nella squadra nonostante le difficoltà. Nel frattempo, la Premier League riprende il 4 gennaio con il City impegnato contro il Chelsea all’Etihad, in una sfida che assume un significato speciale dopo l’addio di Maresca.

Lo riporta tuttosport.com.

Lascia un commento

