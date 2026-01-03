Il messaggio del Gen. Giuseppe Marasco per il 2026: «Un patto per il futuro e per la Terra»

Un appello forte alla responsabilità collettiva, alla tutela dell’ambiente e al ritorno della politica al servizio del bene comune. È il senso del discorso con cui il Gen. Giuseppe Marasco ha aperto il 2026, rivolgendosi a una comunità ampia e partecipe, definita come “oltre centomila anime in cammino”.

Nel suo intervento, Marasco ha voluto andare oltre il tradizionale messaggio di auguri, scegliendo un tono diretto e coinvolgente. Al centro del suo pensiero, la difesa del pianeta e del creato, indicata non più come una semplice opzione “green”, ma come un dovere morale. Alberi, mari ed esseri viventi vengono richiamati come elementi di un equilibrio fragile, che l’uomo è chiamato a custodire e non a depredare.

Ampio spazio anche a una critica netta ai conflitti armati e ai meccanismi economici globali. Marasco ha condannato le guerre, definite strumenti di profitto per pochi, e ha denunciato un sistema dominato dal “demone del denaro”, nel quale – a suo dire – banche e multinazionali finiscono per comprimere la dignità umana, alimentando disuguaglianze sociali sempre più profonde.

Nel passaggio più politico del discorso, il generale ha ribadito il ruolo centrale delle istituzioni democratiche, richiamando chi governa al rispetto della Costituzione e al dovere di servire il Popolo Sovrano, respingendo qualsiasi subordinazione a interessi occulti. La politica, ha sottolineato, deve tornare a essere strumento di cura del bene comune.

Guardando al nuovo anno, Marasco ha espresso l’auspicio di una società fondata su quella che ha definito una vera “civiltà dell’amore”, in cui progresso, lavoro dignitoso e sviluppo siano misurati attraverso la solidarietà e il rispetto della persona. Un invito, infine, all’unità e all’umanità, con la speranza che il 2026 possa segnare il ritorno di una partecipazione popolare consapevole e la rinascita della bellezza del creato.

Un messaggio che si chiude con un augurio di lotta, speranza e pace, nel segno di un impegno condiviso per il futuro.