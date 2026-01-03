Manfredonia. Bomba carta a Tarassaco, distrutto locale. "Vicini a Massimo"

MANFREDONIA – «Un gesto vile e inaccettabile che ferisce non solo chi lo subisce, ma l’intera comunità». Con parole nette e senza ambiguità, l’Amministrazione comunale di Manfredonia ha espresso la più ferma condanna per l’attentato avvenuto nella notte di Capodanno ai danni del locale “Tarassaco”, colpito dall’esplosione di una bomba carta posizionata davanti all’ingresso.

Un episodio grave che ha destato forte preoccupazione in città e che, secondo quanto sottolineato dall’Amministrazione, «non appartiene ai valori di Manfredonia», da sempre fondata sul rispetto, sulla convivenza civile e sul rifiuto di ogni forma di violenza.

Nel messaggio ufficiale, l’Amministrazione ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà a Massimo, titolare del locale, persona conosciuta per il suo costante impegno all’interno dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Un impegno, viene ricordato, portato avanti con dedizione e spirito di servizio, spesso al fianco dell’associazione, a sostegno della sicurezza e del bene dell’intera comunità.

«Siamo vicini a Massimo e a tutto lo staff del Tarassaco – si legge nella nota – e confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto». L’Amministrazione ha inoltre ribadito la presenza concreta delle istituzioni sul territorio, assicurando che nessuno verrà lasciato solo di fronte a episodi di intimidazione o violenza.

Un segnale chiaro, quello lanciato dal Comune, che richiama all’unità e alla responsabilità collettiva, ribadendo la volontà di difendere la legalità e la serenità della città.

fotogallery