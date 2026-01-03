Edizione n° 5935

3 Gennaio 2026 - ore  10:41

3 Gennaio 2026 - ore  11:04

Manfredonia, Ugo Galli: "Piena solidarietà a Tarassaco dopo l'esplosione"

Conclude il comunicato, esprimendo solidarietà e vicinanza al titolare dell’attività e ai lavoratori coinvolti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Una ferma condanna arriva dal Circolo di Forza Italia e dal gruppo consiliare di Manfredonia, in merito al grave episodio che ha colpito la nota attività commerciale “Tarassaco”.

L’esplosione dell’ordigno ha provocato danni alla struttura e ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità, ferendo non solo il locale commerciale ma anche il senso di sicurezza e di appartenenza dei cittadini.

«L’affermazione della legalità richiede uno sforzo collettivo implacabile – si legge nella nota – volto a isolare senza mezzi termini i contesti in cui si sviluppano comportamenti criminosi». Il Circolo e il gruppo consiliare hanno espresso piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza e il futuro della città.

«Manfredonia merita un futuro libero da chi intende delinquere», conclude il comunicato, esprimendo solidarietà e vicinanza al titolare dell’attività e ai lavoratori coinvolti.

1 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli: “Piena solidarietà a Tarassaco dopo l’esplosione”"

  1. Solidarietà a Massimo Rinaldi ! Persona molto per bene .. prendete sti balordi e soprattutto a chi li ha mandati a fare un dispetto del genere!

LASCIA UN COMMENTO