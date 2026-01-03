Manfredonia, Ugo Galli: “Piena solidarietà a Tarassaco dopo l’esplosione”

MANFREDONIA (FG) – Una ferma condanna arriva dal Circolo di Forza Italia e dal gruppo consiliare di Manfredonia, in merito al grave episodio che ha colpito la nota attività commerciale “Tarassaco”.

L’esplosione dell’ordigno ha provocato danni alla struttura e ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità, ferendo non solo il locale commerciale ma anche il senso di sicurezza e di appartenenza dei cittadini.

«L’affermazione della legalità richiede uno sforzo collettivo implacabile – si legge nella nota – volto a isolare senza mezzi termini i contesti in cui si sviluppano comportamenti criminosi». Il Circolo e il gruppo consiliare hanno espresso piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza e il futuro della città.

«Manfredonia merita un futuro libero da chi intende delinquere», conclude il comunicato, esprimendo solidarietà e vicinanza al titolare dell’attività e ai lavoratori coinvolti.