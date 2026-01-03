Edizione n° 5935

BALLON D'ESSAI

ARNERA HATERS // Beatrice Arnera contro gli haters: “Perseguitata da odio e minacce dopo la separazione”
3 Gennaio 2026 - ore  10:41

CALEMBOUR

TRANI DISABILE // Guarda la fidanzatina di un 16enne, disabile 33enne picchiato a Trani
3 Gennaio 2026 - ore  11:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, via libera della Giunta al contratto integrativo dei dirigenti

MANFREDONIA DIRIGENTI Manfredonia, via libera della Giunta al contratto integrativo dei dirigenti

Autorizzata la stipula della preintesa 2025 e delle norme 2025-2027

Manfredonia, La Marca sul piano di riqualificazione: «Quartieri più vivibili grazie alla partecipazione»

Manfredonia, il sindaco Domenico La Marca (archivio)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva delle due ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) dell’area dirigenziale “Funzioni locali”: la prima relativa alla destinazione del fondo per retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2025, la seconda contenente le norme contrattuali per il triennio 2025-2027. La decisione è stata assunta con deliberazione n. 275 nella seduta del 30 dicembre 2025, svolta “in forma mista” (presenza e collegamento audio/video), con la partecipazione dell’assessore Matteo Gentile da remoto.

Nel provvedimento la Giunta ripercorre gli indirizzi già forniti negli atti precedenti: con delibera n. 73 del 16/12/2024 erano stati indicati criteri e obiettivi per le relazioni sindacali dell’area dirigenti (tra cui la valorizzazione della retribuzione di risultato e l’attenzione agli incarichi ad interim e alla differenziazione della premialità); con delibera n. 240 del 26/11/2025 erano stati impartiti indirizzi specifici per i criteri di destinazione del fondo dirigenza 2025.

Le preintese risultano sottoscritte il 16 dicembre 2025 dalle delegazioni trattanti (parte pubblica e sindacale). In particolare, l’ipotesi economica prevede che le risorse del fondo per posizione e risultato, costituito con determinazione dirigenziale n. 1120 del 19/6/2025, siano integralmente destinate alle due voci, con una ripartizione che comprende 210.161,06 euro (di cui 178.275,01 euro per posizione già corrisposta e 31.886,05 euro come risorse finalizzate a posizione non utilizzate integralmente nel 2024 e riversate sul risultato 2025) e 37.087,25 euro per retribuzione di risultato, pari al 15% del fondo del salario accessorio.

Quanto al CCI normativo 2025-2027, la delibera evidenzia la scelta di mantenere l’impianto precedente sulla remunerazione e valorizzazione del risultato, richiamando gli obblighi di meritocrazia e premialità (con differenziazione del premio per i dirigenti con valutazioni più alte) e l’estensione della disciplina dell’interim anche alle sostituzioni superiori a 30 giorni, per remunerare l’ulteriore gravosità quando un posto dirigenziale, pur “coperto”, viene attribuito ad altro dirigente.

Un passaggio centrale dell’iter riguarda i controlli di compatibilità finanziaria: con note del 17/12/2025 il dirigente del I Settore ha chiesto al Collegio dei revisori i pareri sulle due ipotesi; con verbale n. 22 del 23/12/2025, acquisito al protocollo generale, i revisori hanno certificato – ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 – la compatibilità dei costi con i vincoli di legge. Successivamente, con comunicazione protocollata 30/12/2025, il Collegio ha precisato che la certificazione si intende estesa anche al CCI normativo 2025-2027, attestando conformità a contratti nazionali e norme e compatibilità degli istituti con le risorse del fondo.

La Giunta, richiamando anche i riferimenti normativi (TUEL, d.lgs. 165/2001, art. 40 e 40-bis, e CCNL area Funzioni locali), conclude che le ipotesi “rispondono alle direttive impartite” e autorizza la firma definitiva. L’atto dispone inoltre che, dopo la sottoscrizione, CCI e relazioni aggiornate siano pubblicati in “Amministrazione trasparente” e trasmessi all’ARAN; infine dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile per urgenza di completare l’iter.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, via libera della Giunta al contratto integrativo dei dirigenti"

  1. Sindaco il comune di Manfredonia è mantenuto da Dirigenti incapaci e ignoranti! Se ne va una giunta , e ne viene un’altra, e i dirigenti sempre quelli sono !! -e sprovveduti e incapaci e ignoranti distruttori del territorio. E tu Sindaco di diverso cosa hai fatto ? Nulla ! Quindi sei uguale ai tuoi predecessori.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO