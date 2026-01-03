La Giunta comunale di Manfredonia ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva delle due ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) dell’area dirigenziale “Funzioni locali”: la prima relativa alla destinazione del fondo per retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2025, la seconda contenente le norme contrattuali per il triennio 2025-2027. La decisione è stata assunta con deliberazione n. 275 nella seduta del 30 dicembre 2025, svolta “in forma mista” (presenza e collegamento audio/video), con la partecipazione dell’assessore Matteo Gentile da remoto.

Nel provvedimento la Giunta ripercorre gli indirizzi già forniti negli atti precedenti: con delibera n. 73 del 16/12/2024 erano stati indicati criteri e obiettivi per le relazioni sindacali dell’area dirigenti (tra cui la valorizzazione della retribuzione di risultato e l’attenzione agli incarichi ad interim e alla differenziazione della premialità); con delibera n. 240 del 26/11/2025 erano stati impartiti indirizzi specifici per i criteri di destinazione del fondo dirigenza 2025.

Le preintese risultano sottoscritte il 16 dicembre 2025 dalle delegazioni trattanti (parte pubblica e sindacale). In particolare, l’ipotesi economica prevede che le risorse del fondo per posizione e risultato, costituito con determinazione dirigenziale n. 1120 del 19/6/2025, siano integralmente destinate alle due voci, con una ripartizione che comprende 210.161,06 euro (di cui 178.275,01 euro per posizione già corrisposta e 31.886,05 euro come risorse finalizzate a posizione non utilizzate integralmente nel 2024 e riversate sul risultato 2025) e 37.087,25 euro per retribuzione di risultato, pari al 15% del fondo del salario accessorio.

Quanto al CCI normativo 2025-2027, la delibera evidenzia la scelta di mantenere l’impianto precedente sulla remunerazione e valorizzazione del risultato, richiamando gli obblighi di meritocrazia e premialità (con differenziazione del premio per i dirigenti con valutazioni più alte) e l’estensione della disciplina dell’interim anche alle sostituzioni superiori a 30 giorni, per remunerare l’ulteriore gravosità quando un posto dirigenziale, pur “coperto”, viene attribuito ad altro dirigente.

Un passaggio centrale dell’iter riguarda i controlli di compatibilità finanziaria: con note del 17/12/2025 il dirigente del I Settore ha chiesto al Collegio dei revisori i pareri sulle due ipotesi; con verbale n. 22 del 23/12/2025, acquisito al protocollo generale, i revisori hanno certificato – ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 – la compatibilità dei costi con i vincoli di legge. Successivamente, con comunicazione protocollata 30/12/2025, il Collegio ha precisato che la certificazione si intende estesa anche al CCI normativo 2025-2027, attestando conformità a contratti nazionali e norme e compatibilità degli istituti con le risorse del fondo.

La Giunta, richiamando anche i riferimenti normativi (TUEL, d.lgs. 165/2001, art. 40 e 40-bis, e CCNL area Funzioni locali), conclude che le ipotesi “rispondono alle direttive impartite” e autorizza la firma definitiva. L’atto dispone inoltre che, dopo la sottoscrizione, CCI e relazioni aggiornate siano pubblicati in “Amministrazione trasparente” e trasmessi all’ARAN; infine dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile per urgenza di completare l’iter.

A cura di Michele Solatia.