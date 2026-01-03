Edizione n° 5935

BALLON D'ESSAI

ARNERA HATERS // Beatrice Arnera contro gli haters: “Perseguitata da odio e minacce dopo la separazione”
3 Gennaio 2026 - ore  10:41

CALEMBOUR

TRANI DISABILE // Guarda la fidanzatina di un 16enne, disabile 33enne picchiato a Trani
3 Gennaio 2026 - ore  11:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Torino – Foggia, Michele Bottalico: “Tratta della speranza, bloccato per ore”

DISAGI Torino – Foggia, Michele Bottalico: “Tratta della speranza, bloccato per ore”

Sul tabellone delle partenze è comparsa un’ulteriore comunicazione: il volo non sarebbe più partito in serata ma rinviato

Torino - Foggia, Michele Bottalico: "Tratta della speranza, bloccato per ore"

Torino - Foggia, Michele Bottalico: "Tratta della speranza, bloccato per ore"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

TORINO – Una vera e propria “tratta della speranza” quella vissuta da Michele Bottalico, cittadino di Manfredonia, rimasto bloccato all’aeroporto di Torino a causa di una lunga serie di ritardi e successive variazioni di programma del volo originariamente diretto a Foggia.

La partenza era prevista alle 20.50, poi slittata prima alle 21.25, successivamente alle 22.30 e quindi alle 23.30. Quando ormai sembrava tutto definito, sul tabellone delle partenze è comparsa un’ulteriore comunicazione: il volo non sarebbe più partito in serata ma rinviato alla mattina successiva.

Il colpo di scena finale è arrivato poco dopo: partenza fissata alle 11.55, ma destinazione non più Foggia bensì Bari. Da lì, secondo quanto riferito ai passeggeri, dovrebbe essere predisposto un servizio di autobus per raggiungere l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e consentire il rientro a casa.

Nel frattempo, l’aeroporto ha avviato l’iter previsto: contatto con la compagnia aerea, verifica dei dati, conferma ufficiale e successivo coinvolgimento dell’assicurazione della compagnia per garantire assistenza ai passeggeri, inclusa la sistemazione in una o più strutture alberghiere e il trasporto in bus da e verso l’aeroporto.

Una procedura complessa, comunicata ai viaggiatori intorno alle 23.26, dopo oltre due ore di attesa. Se tutto dovesse andare secondo i piani, l’assistenza notturna dovrebbe essere garantita entro le prime ore del mattino.

«Viaggi della speranza, parte 3000», commenta amaramente Bottalico, che non nasconde l’auspicio di ricevere almeno il minimo supporto previsto in casi simili. Intanto, tra disagi e incertezze, resta la speranza di poter finalmente rientrare a Manfredonia dopo una notte trascorsa tra annunci, rinvii e valigie mai imbarcate.

Torino - Foggia, Michele Bottalico: "Tratta della speranza, bloccato per ore"
Torino – Foggia, Michele Bottalico: “Tratta della speranza, bloccato per ore”

1 commenti su "Torino – Foggia, Michele Bottalico: “Tratta della speranza, bloccato per ore”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO