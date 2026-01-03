Torino – Foggia, Michele Bottalico: “Tratta della speranza, bloccato per ore”

TORINO – Una vera e propria “tratta della speranza” quella vissuta da Michele Bottalico, cittadino di Manfredonia, rimasto bloccato all’aeroporto di Torino a causa di una lunga serie di ritardi e successive variazioni di programma del volo originariamente diretto a Foggia.

La partenza era prevista alle 20.50, poi slittata prima alle 21.25, successivamente alle 22.30 e quindi alle 23.30. Quando ormai sembrava tutto definito, sul tabellone delle partenze è comparsa un’ulteriore comunicazione: il volo non sarebbe più partito in serata ma rinviato alla mattina successiva.

Il colpo di scena finale è arrivato poco dopo: partenza fissata alle 11.55, ma destinazione non più Foggia bensì Bari. Da lì, secondo quanto riferito ai passeggeri, dovrebbe essere predisposto un servizio di autobus per raggiungere l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e consentire il rientro a casa.

Nel frattempo, l’aeroporto ha avviato l’iter previsto: contatto con la compagnia aerea, verifica dei dati, conferma ufficiale e successivo coinvolgimento dell’assicurazione della compagnia per garantire assistenza ai passeggeri, inclusa la sistemazione in una o più strutture alberghiere e il trasporto in bus da e verso l’aeroporto.

Una procedura complessa, comunicata ai viaggiatori intorno alle 23.26, dopo oltre due ore di attesa. Se tutto dovesse andare secondo i piani, l’assistenza notturna dovrebbe essere garantita entro le prime ore del mattino.

«Viaggi della speranza, parte 3000», commenta amaramente Bottalico, che non nasconde l’auspicio di ricevere almeno il minimo supporto previsto in casi simili. Intanto, tra disagi e incertezze, resta la speranza di poter finalmente rientrare a Manfredonia dopo una notte trascorsa tra annunci, rinvii e valigie mai imbarcate.