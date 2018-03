Marino: “San Severo non può essere il far west”

Di:

Il Consigliere regionale PD,: “La città è in preda allo sgomento dopo la sparatoria avvenuta questa mattina davanti al teatro,non è il far west. Per questo motivo nelle prossime ore chiederò un incontro al Prefetto per capire quali provvedimenti intende assumere dopo questo grave episodio criminale”.

“La verità è che l’amministrazione comunale ha abbassato la guardia nei confronti della criminalità e le politiche della sicurezza non esistono più, si sono dissolte in chiacchiere, dove è avvenuta la sparatoria dovrebbero essere in funzione le telecamere ma pare che anche queste non funzionassero più. Basta, la città non può essere lasciata in mano a dei balordi che sparano in pieno centro, mettendo a repentaglio non solo la loro vita ma anche quella delle persone che, per svariati motivi, si trovano a passare per le strade della cittadina. Qui ognuno deve fare la sua parte , non possiamo affrontare la criminalità e tutelare la sicurezza solo con il lodevole lavoro delle forze dell’ordine. Se sarò sindaco chiederò il rafforzamento delle forze dell’ordine presenti in città e se sarà necessario chiederò con fermezza al Prefetto l’utilizzo dell’esercito”.

“Attraverso i fondi europei voglio mettere in funzione un grande occhio sulla città, con l’istallazione di almeno 100 telecamere funzionanti, con un progetto, inoltre, metterò a disposizione il personale comunale per sbrigare le pratiche amministrative concernenti le forze dell’ordine, in modo da avere più personale disponibile per il controllo del territorio e provvederò ad un diverso utilizzo dei vigili urbani”.

“Nei miei programmi la sicurezza sarà al primo punto, è annuncio già da ora, che nominerò un ex ufficiale dei carabinieri assessore alla sicurezza per rispondere con i fatti alle domande che su questa questione pongono giustamente i nostri cittadini”.

