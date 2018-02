Cerignola, CC arrestano pregiudicato

Di:

Cerignola. Portano ancora risultati i continui controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola. Nella giornata di ieri gli uomini della Compagnia ofantina, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno effettuato un vasto servizio straordinario di controllo del territorio, consistito, per lo più, in una serie di perquisizioni presso abitazioni di pregiudicati. Nel corso di una di queste perquisizioni i militari hanno tratto in arresto Donato Cappiello, cl. ’70, pregiudicato cerignolano, trovato in possesso di un revolver e di 50 cartucce cal. 22. Dopo ore che i militari erano impegnati nelle due abitazioni in uso al Cappiello, hanno finalmente scoperto il nascondiglio dell’arma, una piccola nicchia ricavata dietro un battiscopa della cucina.

La pistola, perfettamente manutenuta, è risultata con la matricola abrasa e con l’impugnatura ricoperta da nastro adesivo, metodo utilizzato per evitare di lasciare impronte. L’uomo, che non ha forniva alcuna spiegazione circa la provenienza della pistola, su disposizione del P.M. di turno è stato associato nel carcere di Foggia.

I militari, poi, nell’ambito dello stesso servizio hanno denunciato in stato di libertà tre giovani, di età compresa tra i 16 ed i 20 anni, per ricettazione. Durante il controllo di un piccolo locale usato dagli stessi come luogo di ritrovo, i Carabinieri hanno recuperato un motociclo Piaggio Liberty 125, risultato oggetto di un furto commesso lo scorso 25 gennaio a Trani.

