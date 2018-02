CARABINIERI NOTTE - http://www.tvzoom.it (immagine d'archivio)

Di:



Foggia. Da giorni che i Carabinieri della Stazione di Ascoli Satriano avevano notato un anomalo andirivieni nei pressi dell’abitazione di L.S.L., cl. ’98, incensurato del posto. I militari, così, nei giorni scorsi hanno deciso di effettuarvi una perquisizione domiciliare, che alla fine ha confermato i loro sospetti. Infatti, all’interno della stanza del giovane, i militari hanno trovato 15 grammi di hashish, con ogni probabilità la rimanenza dell’attività di spaccio posta in essere nei giorni precedenti, oltre a vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il ragazzo, quindi, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nell’approfondire la perquisizione, i Carabinieri hanno anche recuperato un ostensorio dorato, risultato essere stato sottratto al locale seminario vescovile. Per tale ragione il Longo è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di ricettazione, mentre l’oggetto sacro è stato restituito all’istituto ecclesiastico. Redazione StatoQuotidiano.it Droga ad Ascoli Satriano: una denuncia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.