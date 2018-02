Forte scossa di terremoto in Croazia, avvertita nel Gargano

Di:

Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.5 si è verificata alle 13:53 ora italiana in Croazia: secondo i rilevamenti del Centro Euro-Mediterraneo l’evento si è verificato a 9 km ovest da Donja Brela ad una profondità di 10 km.

Secondo l’INGV si è trattato di un evento magnitudo mb 4.8, localizzato a 20 km di profondità.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose anche se la scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione in Croazia, Bosnia e Macedonia, come anche in Italia: secondo i dati del servizio “Hai Sentito il Terremoto”, l’evento è stato segnalato a Manfredonia, San Severo, Poggio Imperiale, San Marco in Lamis, Vasto, Termoli, Cesena, Campomarino e Vieste

FONTE http://www.meteoweb.eu