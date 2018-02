Giovedì 8 febbraio il primo appuntamento di #Monte2022

Di:

Monte Sant’Angelo. “Il cambiamento è solo insieme”: è il claim scelto dall’Amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo che giovedì 8 febbraio (alle ore 18, nella Sala conferenze della Biblioteca Comunale “C. Angelillis”) condividerà strategie, obiettivi e progetti. #Monte2022 il titolo dell’incontro pubblico. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle attività della seconda edizione della “Settimana dell’Amministrazione Aperta” coordinate in tutta Italia dal Dipartimento della funzione pubblica, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Monte2022 è il nostro tavolo permanente di ascolto, dialogo e confronto durante il periodo amministrativo per avere sempre un filo diretto con la comunità” – spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

“Il vero cambiamento nasce dove gli uomini sono capaci d’incontrarsi, dove le energie sane della città camminano insieme. Ognuno è chiamato a contribuire con il proprio bagaglio di energie, di esperienze, di idee, di iniziativa, professionalità e di competenza per avviare un nuovo percorso collettivo che abbia come protagonista la Città. L’ho detto più volte: il nostro compito sarà quello di mettere tutti nelle condizioni di farlo, ecco perché parliamo di progetto politico di comunità” – rimarca il primo cittadino.

Partecipazione, futuro, responsabilità, ascolto, discussione, trasparenza, confronto, cura, apertura… sono solo alcune delle parole che campeggiano sulla locandina della manifestazione. “Le parole sono importanti, così come l’ascolto e la condivisione. Vogliamo condividere con la città questi quasi 8 mesi di Amministrazione e confrontarci sul futuro” – aggiunge d’Arienzo.

All’incontro – oltre al sindaco d’Arienzo – parteciperanno tutti gli Assessori che racconteranno i primi mesi di Amministrazione e condivideranno i progetti in cantiere. Al termine si aprirà il dibattito e il confronto con la cittadinanza. All’ingresso della Sala conferenze sarà allestito un desk dove poter prenotare gli interventi che potranno durare al massimo 3 minuti. “Il confronto non si fermerà solo a quei 3 minuti. Tutti i giorni i cittadini potranno confrontarsi con noi. Sarà attivato un indirizzo e-mail dedicato per poter dialogare quotidianamente con l’Amministrazione, insieme all’hashtag sui social media per le segnalazioni” – precisa il sindaco.

“Solo attraverso un profondo cambiamento culturale principi come trasparenza, partecipazione e innovazione diventano obiettivi raggiungibili non solo nell’amministrazione pubblica ma in tutta la società” – si legge nella descrizione della Settimana dell’Amministrazione Aperta – “Sette giorni di iniziative dedicate a sviluppare la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società. Iniziative che consentano di acquisire la consapevolezza dell’importanza del processo di trasformazione della PA e della centralità del contributo di ognuno”.

L’appuntamento con #Monte2022, quindi, è per giovedì 8 febbraio, ore 18, nella Sala conferenze della Biblioteca Comunale “C. Angelillis”, centro storico di Monte Sant’Angelo.

www.montesantangelo.it