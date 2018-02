Sparatorie a Macerata. Ferisce stranieri: fermato un uomo

Di:

“Restate tutti in casa fino a nuova comunicazione. C’è un uomo armato in auto che sta sparando in Città. Abbiamo fermato il trasporto pubblico. Abbiamo chiesto alle scuole di tenere i bambini all’interno fino a nuova comunicazione. Si consiglia di non muoversi per andare a prenderli fino a nuova comunicazione“. E’ quanto ha scritto sui social il sindaco di Macerata, Romano Carancini, dopo le sparatorie avvenute in mattinata nel centro marchigiano.

Come riporta “Il FattoQuotidiano”, “I colpi sono partiti da un’auto – un’Alfa Romeo 147 nera – con due persone a bordo che sta girando per la città. Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro”.

Le indagini sono condotte anche dai Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, guidato dal Tenente Colonnello Michele Roberti di Monte Sant’Angelo.

Come riporta l’Ansa, ‘Un uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma: si chiama Luca Traini, 28 anni, ha la testa rasata, è incensurato e originario delle Marche. Quando è stato bloccato ha fatto il saluto fascista”.

”Luca Traini era stato candidato alle elezioni amministrative del 2017 a Corridonia, nelle Marche, con la Lega Nord. In un manifesto elettorale, Traini appare insieme al candidato sindaco della Lega Nord per Corridonia, Luigi Baldassarri che presenta la sua nuova squadra. Si tratta della tornata elettorale del 11 giugno scorso. Nel programma, anche il “controllo degli extracomunitari””.