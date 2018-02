Viva la Vita Onlus “Assegno di cura Puglia: facciamo chiarezza”

Di:

Bari. ”Ci sono 2 punteggi , il punteggio socio economico viene generato dal portale della regione in base alla singola domanda compilata, serve per

ordinare alle singole asl di riferimento l’ordine per fare le uvm .

Il secondo punteggio è appunto quello che esce dall’uvm, indica il livello di gravità del singolo paziente, attualmente ora spetta a ogni singola asl organizzare le uvm molte delle quali purtroppo non organizzate poiché ad esempio l’Asl di Fg ha quasi 2mila uvm , l’asl lecce 2500uvm da fare molti dei quali a domicilio. per una questione di organizzazione le asl partono esaminando quindi sottoponendo a controllo uvm coloro che hanno un punteggio socio economico che va da 100 a 80, ciò non vuole dire che tutti loro automaticamente avranno l’assegno, ma solo che saranno sottoposti a uvm per primi,poi verranno chiamati tutti gli altri.

Come associazione lamentiamo fin dall’inizio anzitutto il fatto che appunto le asl sono lente, mancano gli specialisti per le uvm e il fatto che non si può già erogare l’assegno senza aver prima valutato tutti, anche perché ad esempio la maggioranza dei malati sla ultimo stadio hanno un punteggio socio economico che va da 35 a 65, ciò perché la malattia colpisce prevalentemente lavoratori che hanno maturato un reddito, va anche detto che siamo molto critici su come è stato organizzato il punteggio socio economico penalizzante specialmente per le famiglie dove basta anche un solo lavoratore per ottenere un punteggio basso. tutto questo genera non solo confusione bensì alimenta forte tensione nei malati , giusto per un ultimo chiarimento, fino a luglio scorso gli aventi diritto al vecchio assegno di cura erano oltre

2700 malati ( di cui si stimava oltre 1200 gravissimi), la Regione Puglia poteva partire sfruttando questo riferimento.”

