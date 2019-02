Addio a Savino Ivano Romagnuolo, testimone della lotta alla SLA

Di:

Manfredonia, 3 febbraio 2019. Si è spento oggi all’età di 33 anni Savino Ivano Romagnuolo, il giovane manfredoniano dal 2012 affetto da SLA. Testimone di forza e caparbietà, un portento di vita nonostante la malattia, era vicepresidente di ‘Viva La Vita ONLUS’, realtà associativa che si occupa del sostegno ai soggetti con gravi patologie neurodegenerative: grazie all’associazione Savino si è battuto pubblicamente per la solidarietà ai bisognosi e per altre innumerevoli iniziative. Sui social tutti lo ricordano con messaggi di affetto, compreso il sindaco Angelo Riccardi, che scrive: “Addio a te che eri sia un SUPEREROE che un BUONO. A te che anche quando avevi difficoltà ad esprimerti con le parole, col tuo SORRISO raccontavi l’immensità dell’anima che si celava nel tuo corpo in lotta.

Addio a TE che non ti sei mai arreso, nonostante il dolore e le sofferenze che hai dovuto patire.

Addio Savino, a te che ricordo come fosse ieri nel mio ufficio a girare un video per raccogliere fondi per la SLA. Era il periodo delle docce di solidarietà, ma tu caparbio e sveglio avevi ben capito che la vera solidarietà la si esprime aiutando la RICERCA e non esibendosi sui social network.“