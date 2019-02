Doppiette per Ronaldo e Gervinho: pari tra Juve e Parma

Di:

Partita ricca di colpi di scena all’Allianz Stadium tra i padroni di casa della Juventus e il Parma. Finisce 3 – 3 con le belle prove di Ronaldo e Gervinho, autori di una doppietta, ed alcune sbavature difensive, da una parte e dall’altra. Il portoghese va a segno una prima volta al 36′, con un tiro deviato da Iacoponi che inganna Sepe. Poco prima Khedira aveva colpito il palo, avvisando i ducali che il gol era in arrivo. Ad inizio ripresa altro legno colpito sempre dal centrocampista della Juventus, particolarmente sfortunato nel sul colpo di testa che termina sul palo a portiere battuto.

Al 62′ il colpo di testa di Rugani finisce invece in gol per il 2 – 0 dei padroni di casa. Sempre di testa arriva subito dopo il pareggio di Barillà, lasciato colpevolmente solo in area dai difensori bianconeri. La gara vive di colpi di scena in sequenza e dopo due soli minuti arriva il 3 – 1 della squadra di Allegri, segnato da Ronaldo che stacca sopra tutti su cross calibrato di Mandzukic. E’ la rete che potrebbe affossare gli ospiti, che invece continuano a credere nella rimonta che si concretizza grazie a Gervinho. Al 74′ il suo colpo di tacco, deviato da Rugani, spiazza Perin, al 93′ il portiere ex Genoa non riesce a respingere la sua violenta conclusione da centro area. Termina 3 -3 una partita vibrante, con la capolista che riduce a 9 punti il vantaggio sul Napoli, vittorioso nel pomeriggio contro la Sampdoria, e il Parma che aggancia il Sassuolo a 29.

FONTE LEGASERIEA