Foggia. Distrutto dalle fiamme il Bar Daniela in Via Piave

Foggia, 03 febbraio 2019. Alle 06.00 di questa mattina un incendio ha distrutto l’interno del “bar Daniela”, in via Piave.

Le fiamme, propagatesi dall’interno del locale, hanno provocato anche l’esplosione di un recipiente sotto pressione, oltre che l’annerimento della facciata dello stabile.

I Vigili del Fuoco, dopo aver spento l’incendio, hanno accuratamente ispezionato il locale, senza però rilevare tracce utili a risalire alle sue cause. Il noto ritrovo del quartiere Ferrovia è stato nel tempo in più occasioni oggetto di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, venendo anche chiuso in due circostanze, nel 2017, perché abituale ritrovo di pregiudicati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e per aver il titolare, un cittadino di origine albanese con a carico svariati precedenti soprattutto in materia di stupefacenti, assunto dei dipendenti “in nero”.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno avviato le indagini per verificare la natura del rogo e le eventuali responsabilità del suo innesco.