In piazza il circolo “Lega per Salvini Premier” Manfredonia

Il Circolo cittadino di Manfredonia della “Lega per Salvini Premier” è in Piazza del Popolo per supportare e difendere il proficuo lavoro svolto dal Ministro dell’Interno, nonché leader della Lega,

Matteo Salvini.

La raccolta firme, con lo slogan #SalviniNonMollare, è aperta a tutti i simpatizzanti e rappresenta una ulteriore occasione per conoscersi e per confrontarsi sul futuro che vogliamo costruire per la nostra Nazione, ma anche per la nostra Manfredonia.

Vi aspettiamo in Piazza del Popolo!

Circolo di Manfredonia – Lega per Salvini Premier