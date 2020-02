Caldaie a condensazione: quali sono le migliori sul mercato

La tendenza generale è quella di promuovere la diffusione, nel minor tempo possibile, di impianti solari termici e caldaie a gas in modo da porre un freno al disastroso impatto ambientale causato dai fumi di scarico, come imposto anche dai protocolli di Kyoto.

Per questa ragione negli ultimi anni si sono diffuse sempre di più le caldaie a condensazione, grazie alla loro efficienza e al notevole risparmio energetico. Ma come mai, tra le diverse tipologie in commercio, le caldaie a condensazione sono quelle che offrono i maggiori vantaggi? La risposta è semplice ma articolata, quindi adesso cercheremo di esporre in maniera esauriente, ma breve, le ragioni del loro successo.

Entriamo nel dettaglio

La maggior parte delle caldaie a condensazione attualmente in commercio, tanto per cominciare, è alimentata a gas. Anche se richiede l’allaccio alla corrente per alimentare le componenti elettroniche, infatti, il consumo elettrico della caldaia è minimo; a differenza della legna e del gasolio, inoltre, il costo del gas è decisamente più basso.

Ma la caratteristica che rende questo tipo di caldaie cosi efficienti dal punto di vista energetico, e quindi dei consumi, è data proprio dalla presenza della camera di condensazione.

Nelle caldaie tradizionali, parte del calore prodotto, nella fattispecie quello che viene definito calore latente, viene irrimediabilmente disperso nell’atmosfera attraverso la canna fumaria, insieme al vapore acqueo e ai fumi generati dalla combustione. Nelle caldaie a condensazione, invece, prima di essere convogliati nella canna fumaria, i fumi di combustione vengono fatti passare prima attraverso una camera detta appunto “di condensazione”.

All’interno di questa camera si trovano degli scambiatori di calore che permettono così di recuperare il calore e trasferirlo all’acqua in ingresso nel circuito, che in questo modo richiede di un minore utilizzo del focolare per ritornare alla temperatura di esercizio, consentendo quindi una diminuzione fino al 30% sul consumo di combustibile e un analogo incremento nella resa termica.

L’alternativa a idrogeno

Chi è interessato in maniera specifica a trovare il prima possibile un modello adatto alle proprie esigenze, sia in termini di potenza di esercizio sia per le caratteristiche di installazione, suggeriamo la lettura approfondita di una buona guida all’acquisto; coloro che possono permettersi di aspettare ancora un po’, invece, farebbero bene a valutare seriamente l’acquisto di una caldaia a idrogeno.

Senza nulla togliere alle caldaie a condensazione che, come accennato in precedenza, rappresentano la soluzione attualmente più vantaggiosa, soprattutto se installate in concomitanza con un cronotermostato smart oppure con un impianto solare termico, anche in Italia stanno finalmente facendo la loro comparsa i primi esemplari di caldaia a idrogeno. Ma di cosa si tratta nello specifico, come funzionano e, soprattutto, quanto si può risparmiare grazie queste nuove caldaie?

Le caldaie a idrogeno sono un brevetto tutto italiano a opera dell’ingegnere Marco Bertelli, titolare dell’omonima azienda che le produce e commercializza su tutto il territorio nazionale. Ma la ditta Bertelli non è l’unica, subito dopo la loro comparsa sul mercato, infatti, anche altre ditte si sono affrettate a presentare modelli analoghi, come la BAXI per esempio, e altre seguiranno presto l’esempio.

La caldaia a idrogeno porterà a una vera e propria rivoluzione, non soltanto per quanto riguarda il riscaldamento domestico ma soprattutto per la produzione autonoma di energia elettrica e per il totale abbattimento delle emissioni inquinanti. Con soli tre chili di idrogeno da usare come combustibile, infatti, una caldaia può produrre acqua calda sanitaria, riscaldare e generare energia elettrica, per un anno, per un appartamento di circa 150 metri quadrati.

Potente e green

Per avere un’idea precisa delle capacità di un impianto a idrogeno basta citare le prestazioni di uno dei modelli attualmente disponibili sul mercato: la HYDRO serie HG prodotta dalla ditta Bertelli.

Questa caldaia, infatti, è in grado di generare fino a un massimo di 6,2 kW di elettricità e fino a 31 kW di potenza termica, con temperature massime di 55° per l’acqua calda sanitaria e 80° per il riscaldamento, il tutto con un abbattimento del 100% delle emissioni inquinanti.

L’unica limitazione alla diffusione delle caldaie a idrogeno è relativa alla manutenzione dell’impianto e all’approvvigionamento dell’idrogeno usato come combustibile; ma si tratta di un problema temporaneo, che scomparirà del tutto quando le concessionarie avranno raggiunto una copertura del territorio soddisfacente.