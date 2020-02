Container via San Severo, il racconto a Le Iene “Per 14 anni il nulla..” (VIDEO)

“Ci hanno messi qua come gli animali e ci hanno abbandonati”. Come anticipato, la troupe de Le Iene in via San Severo a Foggia per parlare del dramma delle 45 famiglie che vivono nei container “tra muffa, blatte e muri che crollano”. “Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato ora un decreto che prevede la demolizione dell’intera area dei container: le famiglie avranno finalmente nuove case”.

Si parla di “una vicenda e un dramma che vanno avanti da oltre 14 anni e che toccano 45 famiglie alla ricerca di un alloggio in condizioni igienico-sanitarie dignitose. Lo stesso decreto (del Presidente Emiliano,ndr) autorizza la messa a disposizione delle abitazioni vuote per le famiglie coinvolti nello sgombero e per le quali la Regione Puglia mette a disposizione 3,5 milioni di euro di risarcimento“. Le Iene, con Alessandro di Sarno, hanno visitato i container di via San Severo a Foggia. “Un’area nata come provvisoria, diventata poi un vero e proprio quartiere con le “case-container” in cui si conviveva con topi e scarafaggi”. “L’acqua perde ovunque, un giorno stavo morendo fulminata. Cosa possiamo fare? Noi usciamo vivi di qui? Mio marito è disabile, io sono epilettica”, ha aggiunto un’altra donna in lacrime”. “Avevamo fatto incontrare il presidente della Regione con il sindaco di Foggia ma la discussione si era trasformata presto in una lite. Ora, dopo il nostro servizio del 16 dicembre, sembrano arrivare i primi atti concreti“.

