Emiliano: “Incentivi per qualunque compagnia aerea da Taranto e da Foggia”

Da oggi l’aeroporto di Bari può contare su una pista lunga tre chilometri, configurazione massima che permetterà, tra l’altro, di accogliere voli intercontinentali. Dopo 34 mesi di lavori, la nuova infrastruttura è pronta: all’inaugurazione hanno partecipato la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente di Enac, Nicola Zaccheo, il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, l’assessore regionali ai Trasporti Giovanni Giannini, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

La nuova pista garantisce maggiori standard di sicurezza ed efficienza operativa, anche in condizioni meteo avverse grazie al prolungamento da 720 a 900 metri del sentiero di avvicinamento luminoso. L’allungamento, inoltre, permetterà agli aerei utilizzati nei voli intercontinentali di operare con il massimo carico, senza più necessità di dover fare successivamente uno scalo tecnico per il rifornimento.

L’investimento della Regione Puglia è stato di 10 milioni di euro. (ANSA).

“In questo momento – ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – sono in corso a Foggia i lavori di prolungamento della pista, a Grottaglie-Taranto i lavori di rifacimento di tutto il terminal dell’aeroporto, a Brindisi abbiamo completato i lavori di ristrutturazione dell’aeroporto e oggi portiamo a 3mila metri la lunghezza della pista di Bari. Siamo l’unica regione italiana ad avere quattro aeroporti che saranno tra breve disponibili per qualunque tipo di volo e per qualunque tipo di utilizzo. Questo era l’impegno che avevamo preso con tutti i cittadini pugliesi e lo stiamo mantenendo. Voglio ribadire che sono disponibili incentivi per qualunque compagnia che voglia volare soprattutto da Taranto e da Foggia. Questa forza infrastrutturale viene completata dai lavori che stiamo facendo per connettere le reti ferroviarie e stradali agli aeroporti. Tra qualche giorno ci saranno anche notizie molto importanti per i collegamenti tra il Gargano e la stazione di Bari che consentiranno di gestire ancora meglio i flussi turistici. La Puglia ha in questo momento un incremento del Pil che è il doppio di quello dell’Italia ed è soprattutto pari a quello del Nord-Est. Si tratta di un recupero dopo anni di crisi economica. Aeroporti di Puglia è una società che fa guadagnare soldi ai pugliesi, è sul mercato, nessuno vola più finanziato dal danaro pubblico. I soldi guadagnati – ha concluso Emiliano – si reinvestono nel miglioramento del servizio. Questo è il motivo per cui il ministro ci ha fatto l’onore di venire qui, un segno del grande successo della Puglia in questi anni”.

Fonte Giornale di Puglia