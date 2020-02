Il violino: non solo musica classica

Il violino è uno degli strumenti musicali più affascinanti ed eleganti mai creati. L’immagine di un violinista che muove abilmente l’archetto sulle corde è sempre piacevole, inoltre il suono di questo strumento riesce a essere malinconico, potente e allo stesso tempo tagliente. Con il violino si possono eseguire interi brani di musica classica, melodie di accompagnamento e assoli virtuosi alla Paganini. Per questo motivo in molti ne sono attratti, inoltre negli ultimi anni il violino si è ‘liberato’ dalle catene che lo relegavano alla sola musica classica e ha iniziato a influenzare diversi generi musicali.

Come ogni strumento musicale, anche con il violino si può suonare di tutto, basta avere la passione e impegnarsi nello studio. Non è detto infatti che acquistando un violino rimarrete intrappolati nello studio dei brani classici che sebbene siano ottimi per creare delle buone basi, se non siete appassionati del genere potreste facilmente annoiarvi.

L’apertura del mercato degli strumenti musicali ha permesso a diverse ditte del settore di produrre i propri violini, adatti a tutti gusti e soprattutto a tutte le tasche. In questo articolo potete trovare diversi modelli e comprare quello più adatto per le vostre esigenze. Se siete indecisi sull’acquisto di un violino classico o di uno elettrico, continuate a leggere questa pagina per vedere in quali generi è possibile suonare questo strumento senza che risulti ‘di troppo’.

Nella musica folk

Il violino in realtà veniva già impiegato nella musica popolare già agli inizi del XVI secolo, accompagnando i brani suonati dalle bande di quartiere o dai musicisti girovaghi. Un esempio più vicino possiamo trovarlo negli Stati Uniti rurali del 1800 e 1900, dove il violino portato dagli immigrati diventò uno degli strumenti portanti della musica ‘bluegrass’, solitamente suonato in armonia con il banjo.

Il violino della musica folk è praticamente identico a quello della classica, infatti molti musicisti avevano una formazione classica che poi mettevano al servizio delle canzoni popolari. Nei giorni nostri il filone folk rock e ska ha fatto ritornare il violino alle luci della ribalta, su palcoscenici decisamente diversi da quelli dei teatri e delle sale concerto.

Il violinista folk suona e si dimena in piedi come se fosse una vera e propria rockstar, catturato dal ritmo coinvolgente delle versioni rivisitate e modernizzate dei brani di musica popolare. Ultimamente la musica folk non ha più lo stesso pubblico di dieci o venti anni fa, ma nei circoli universitari continua ad essere molto apprezzata. Alcuni musicisti del genere preferiscono usare il violino elettrico, in modo da poterlo amplificare e regolare il volume secondo le esigenze della band.

Nel blues e nel jazz

Il blues e il jazz sono generi rispettivamente dominati dalla chitarra e dal sassofono. Difficile che la nostra mente associ il violino a un complesso jazz o a un gruppo blues, ma in realtà basta sentire un violinista abile cimentarsi nella pentatonica o nei cromatismi per apprezzarlo. Uno degli esponenti più apprezzati del violino moderno nella musica jazz è Didier Lockwood che con il chitarrista Mike Stern ha dato vita a dei concerti infuocati fatti di virtuosismi e sonorità energetiche.

Nella musica pop e colonne sonore

Con il violino elettrico si possono creare atmosfere e suoni che avvolgono l’ascoltatore e lo fanno viaggiare in mondi lontani. La possibilità di collegarlo ad una pedaliera per gli effetti come se fosse una chitarra, permette ai musicisti di comporre brani per colonne sonore e arrangiamenti per brani pop. Il modello elettrico riscuote molto successo specialmente tra i musicisti più giovani che amano sperimentare con suoni e campionamenti.

Nel metal

Probabilmente questo è l’ultimo stile che verrebbe in mente quando si pensa a uno strumento soave come il violino, ma in realtà nella musica non ci sono confini. Alcuni gruppi metal di stampo melodico spesso hanno un violinista in formazione, in grado di creare melodie che vanno in contrasto con le chitarre e i ritmi aggressivi del genere. Il risultato spesso è vincente, specialmente se le composizioni sono valide e ben studiate.