In ricordo di Pinuccio e Salvatore Tatarella: Ignazio La Russa presente

Giovedì 6 febbraio, alle ore 19:00

, a Bari, familiari e amici ricorderanno con una messa in suffragio nella Chiesa di San Ferdinando i fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella. A seguire, alle 19.30, presso la Fondazione Tatarella, in Via Piccinni n.97, una mostra fotografica permanente dedicata alla vita dei due fratelli e al loro impegno di politici, amministratori, giornalisti e uomini al servizio delle istituzioni, sarà inaugurata dal Vice Presidente del Senato Ignazio La Russa, grande amico dei Tatarella.