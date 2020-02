Meteo Puglia: ancora nubi sui settori tirrenici e appenninici

METEO PUGLIA: Lunedì 03 Febbraio: correnti umidi occidentali mantengono in vita spiccata nuvolosità sui settori tirrenici e lungo la dorsale ma con rischio pioggia basso o assente. Maggiori spazi soleggiati, invece, sui versanti adriatici e ionici. Venti deboli occidentali. Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mare da mosso a poco mosso.

MARTEDI’ : L’alta pressione si spinge verso Nord favorendo la discesa dai Balcani di fredde correnti che porteranno un brusco calo delle temperature dalla serata con tempo in peggioramento dal tardo pomeriggio su Molise, alta Puglia e Lucania. Neve in calo a fine giornata sino a quote collinari. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione e rinforzo a N-NO. Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Mare da poco mosso a molto mosso.

MERCOLEDI’: la fredda circolazione depressionaria abbraccia ancora la Regione determinando deboli nevicate sparse, in temporaneo esaurimento pomeridiano. Nello specifico sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio; sul materano nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli nevicate in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio con qualche schiarita. Nuovo peggioramento serale con deboli nevicate. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 950 metri. Mare molto mosso.