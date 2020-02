Omicidio Silvestri, Comandante ROS Foggia ripercorre operazioni contro Faida del Gargano

, 03 febbraio 2020. Contrapposizione dei gruppi criminali nel, faida e contrasti nei clan, attraverso le principali operazioni dei Carabinieri. Nuova udienza stamani, in Corte d’Assise a Foggia, del procedimento penale a carico del 48enne, e del 39ennela mattina del 17 aprile 2019 – dai militari dell’Arma – nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di Giuseppe Silvestri . Omicidio avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, dellungo la via Panoramica di Monte Sant’Angelo (Fg).

“Zino risponde di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”

Come ricordato, i due imputati – entrambi per l’accusa ritenuti “facenti parte del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, erano stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

Nell’ultima udienza del 13 gennaio 2020, il collegio difensivo del Lombardi aveva ascoltato i due esperti dei Carabinieri del RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche) che avevano confermato l’elaborato formulato ma che, su precise domande della difesa, non sarebbero stati in grado di “comunicare quando le tracce rinvenute sulle cartucce, presenti nel luogo dell’omicidio,sarebbero state rilasciate”. (vedi focus ipertestuale).

Stamani, 03 febbraio 2020, nel corso dell’udienza in Corte d’Assise, è stato ascoltato il Comandante dei Carabinieri del Nucleo Anticrimine del R.O.S. (Raggruppamento operativo speciale) di Foggia, anche al fine di “analizzare l’esistenza di gruppi criminali contrapposti nel Gargano, e l’eventuale appartenenza” della vittima Silvestri ad uno dei due clan. Per il collegio difensivo dell’imputato Lombardi, il Comandante dei CC del Ros di Foggia non ha “portato elementi certi” per attestare che il Silvestri avesse fatto parte del gruppo criminale “Libergolis – Miucci”. Nel corso della deposizione, il Comandante del Ros ha ripercorso alcuni delle operazioni principali dei militari dell’Arma correlate alla Faida del Gargano, tra le quali le operazioni “Iscaro Saburo” e “Risorgimento“. Non ci sarebbe stata alcuna risposta affermativa, alla domanda del collegio difensivo del Lombardi, se ci fossero state “annotazioni, segnalazioni, o fermi di p.g. a carico del Silvestri Giuseppe, negli ultimi 5 anni, con il presunto appartenente al gruppo criminale Libergolis Miucci”.

Nella prossima udienza, del 2 marzo 2020, previsto l’ascolto tra l’altro in aula di militari del Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, che hanno seguito le diverse fasi delle indagini, con successive trascrizioni.

