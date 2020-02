Plus Biomedicals, la startup italiana che produce lavatesta per disabili

Per dare risposta alle necessità di persone costrette sulla sedia a rotelle o allettate è stato messo a punto e oggi viene commercializzato uno speciale lavatesta. Si tratta di un modello in apparenza simile a quello che si vede comunemente nei saloni dei parrucchieri. La differenza è che questo speciale lavatesta si adatta bene a qualsiasi modello di carrozzina o supporto che serve alla persona invalida.

Ideatori del progetto sono stati dei giovani con talenti eterogenei che si sono coordinati in un team. Il risultato ha permesso di rispondere con efficacia a un problema molto comune e concreto. Il gruppo di lavoro è composto da giovani professionisti, in campo biomedico e ingegneristico.

Risposte semplici a bisogni quotidiani della vita

Mantenere uno stile di vita dignitoso quando il corpo non è in grado di compiere ogni sua funzione può rappresentare una grande sfida. La ricerca e lo sviluppo possono dare risposte adeguate e puntare al miglioramento delle più semplici azioni. È nella difficoltà ad affrontare i piccoli gesti che si manifesta di più la frustrazione del non poter contare sulla propria autonomia.

L’idea del lavatesta è nata in risposta a una domanda vera e propria, formulata dai membri dell’associazione “Il sorriso di Barbara” attiva nel bresciano.

La cura dei capelli rappresenta anche il centro dell’attività solidale svolta dall’associazione. Tra i principali beneficiari dei servizi di volontariato ci sono anche i pazienti oncologici. La cura della persona, del proprio aspetto fisico, rappresenta un tassello importante che serve a mantenere il più possibile alto il proprio senso di dignità. Specie in quelle persone che si trovano a vivere una situazione tanto prostrante e degradante come le patologie più gravi.

Lavorare a un progetto fino a vederne la luce

Il gruppo di lavoro Plus Biomedicale è nato nel 2017 da allora trascorrono due anni fino alla fondazione della società che si specializza nella produzione di supporti biomedici. Ingegneri, responsabili di design, comunicazione e marketing, il gruppo è eterogeneo e ospita tutte le risorse necessarie per disegnare un prototipo da mandare in produzione. Così nel giro di un paio d’anni la ditta personale si costituisce in forma di società e può lanciare il prodotto sul mercato.

Il settore d’elezione è quello in ambito sanitario, quindi i principali referenti sono le case di riposo, gli ospedali e le strutture sanitarie che fanno accoglienza dei pazienti con mobilità ridotta. Ma lo speciale lavatesta può essere acquistato anche da singoli consumatori per aumentare il comfort e la qualità della vita nella propria casa.

Come funziona lo speciale lavatesta

Su https://solowow.it/il-miglior-lavatesta-portatile/ non mancano gli esempi di classici lavatesta. Esistono in commercio tante soluzioni diverse, fisse o mobili. Sono tutte più o meno regolabili, ma sempre pensate per servire i normodotati. Quindi persone tendenzialmente in grado di adattarsi alla seduta e al supporto che consente di lavare e risciacquare i capelli senza bagnare il resto del corpo.

L’invenzione della startup, aggiunge alcune funzionalità extra al modello classico rendendolo più adattabile alle necessità della persona. Esistono diversi modelli attualmente sviluppati e commercializzati dalla ditta che rispondono a necessità distinte, tenendo conto del tipo di supporto cui adattarsi o alle condizioni del paziente.

Sono tre i modelli ultimati Avant, Espin e Orizon, ognuno offre una caratteristica speciale che gli consente di rispondere a esigenze concrete. Il lavatesta può avere quindi una particolare articolazione in più snodi che gli consenta di adattarsi a qualsiasi corporatura e sedia a rotelle. Mentre altre soluzioni prevedono di essere fissate direttamente alla struttura, così da essere ancora più versatili e facili da adattare.

Un potenziale in continua crescita

Il gruppo di giovani professionisti poco più che trentenni mette a disposizione la propria competenza e la capacità di sviluppare e ricercare soluzioni a problemi concreti. Infatti, malgrado il prodotto sia stato lanciato da così poco tempo, ha già una fitta rete di rivenditori in tutto lo stivale.

I partner istituzionali e accademici consentono di mettere a frutto la competenza allargata che consente di trovare soluzioni innovative in ambito della disabilità. Per questo il progetto ne cerca ancora altri, che possano sostenere l’idea e lavorare fianco a fianco per far crescere questo servizio mirato. Semplice ma essenziale.