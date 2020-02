Presentata al Ces 2020 la prima lettiera che analizza le deiezioni feline

I dispositivi elettronici sono entrati di diritto nella lista degli alleati per la cura degli animali domestici. Sul sito di comparazione di prodotti

Quest’anno, però, per la prima volta, è stato presentato un prodotto in grado di rivoluzionare il modo di prendersi cura dei propri animali domestici, del gatto in particolare. Durante il Ces 2020, la più grande fiera dell’elettronica di consumo, è stata mostrata LuluPet. Si tratta di una lettiera made in Taiwan prodotta da una startup che promette il lancio dello speciale articolo entro marzo di quest’anno.

Come funziona la lettiera intelligente

Non è la prima volta che il Ces ospita una lettiera smart tra i propri padiglioni. Ma spesso l’attenzione dei progettisti è stata rivolta alla capacità della lettiera di ripulirsi da sé. Soluzioni più o meno originali si sono limitate a igienizzare e smaltire gli escrementi una volta deposti per limitare la contaminazione batterica in casa.

Questa soluzione è completamente diversa, il suo scopo è di analizzare forma, consistenza e peso delle feci del gatto per elaborare informazioni utili a definirne lo stato di salute. Si tratta di una soluzione piuttosto innovativa, e in effetti non ci aveva pensato nessuno finora.

Il sistema di raccolta e analisi è affidato all’intelligenza artificiale che rende possibile comparare le deposizioni del micio con parametri preimpostati e da questo confronto sentenziare la diagnosi.

I vantaggi di monitorare lo stato di salute del gatto

Dalla presenza di segnali importanti nelle feci del gatto deriva la diagnosi precoce di eventuali patologie gravi o che possono essere più difficili da curare quando si manifestano in maniera inequivocabile. Intervenire prima che si presentino sintomi più gravi consente di limitare la sofferenza del gatto e anche la spesa per l’intervento da parte del veterinario.

Questo è l’obiettivo della startup che ha appena lanciato il prodotto. Ha trovato consenso da parte di grossi sostenitori infatti, il sistema di intelligenza artificiale integrato è l’assistente vocale Alexa di Amazon, oppure la controparte Google Home.

In questo modo è facile elaborare i dati raccolti e ottenere una sintesi utile per il padrone di casa che può avere un quadro completo sulla salute dell’animale.

Su misura delle esigenze del gatto

Questa rimane sempre una bella incognita: accetterà il gattino di farla proprio in questa lettiera? È noto che il comportamento dei felini che si degnano di convivere con noi nei nostri appartamenti è quanto meno imprevedibile. Potrebbero non apprezzare le attenzioni rivolte, infatti la lettiera è coperta e potrebbe infastidire quelli che non amano farla al chiuso.

Si suppone che il sensore non sia facile da danneggiare, vista anche la particolare destrezza del gatto ad annientare tutto ciò che rappresenta una novità e una potenziale minaccia alla loro autonomia. La lettiera però si destreggia tra mille sfide e le vince dato che il sistema è in grado di identificare chi ha deposto, dettaglio importante se in casa vive più di un gatto.

Quello di controllare le feci di uno solo dei gatti che abitano in casa è un compito davvero complesso. Potrebbe volerci molto tempo per riuscire a raccogliere un campione di feci di uno dei gatti domestici. LuluPet, invece, promette di avvisare con una notifica su smartphone se qualcuno l’ha fatta e chi è stato.

Uno strumento utile ma forse no

È certamente molto importante prendersi cura degli animali che vivono in casa e rendersi conto per tempo se ci sono problemi da risolvere che richiedono l’intervento del veterinario.

Ma è bene tenere a mente che non sempre è una buona idea fornire informazioni così articolate e complesse come i dati sulla salute a persone che non sono competenti in materia.

Potrebbe suscitare grande confusione fornire solo una parte delle informazioni a chi non ha un quadro completo e non padroneggia la materia. Per questo è bene considerare anche chi solleva qualche dubbio a proposito dell’eventuale utilità di diffondere sul mercato, per chiunque, questo tipo di strumento per prendersi cura dei propri gatti di casa.