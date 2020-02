Qlone: ​​l’app per smartphone per la scansione 3D

La scansione 3D è uno dei più grandi alleati della stampa 3D, perché consente di trasformare oggetti reali in un modello tridimensionale senza dover lavorare troppo sul progetto. Con la possibilità di scansionare pezzi di ricambio o un semplice oggetto che ci piace, le occasioni offerte sono praticamente illimitate.

Se la scansione 3D può essere una parte essenziale del proprio lavoro, coloro che vogliono scansionare senza utilizzare software complessi si trovano quindi ad affrontare la sfida che consenta loro di trovare un programma in grado di fare ciò che vogliono, senza pagare eventuali funzioni extra.

Per aiutare a risolvere questo problema è nata Qlone, un’applicazione da installare sullo smartphone che è stata sviluppata per essere un’alternativa valida per coloro che cercano innanzitutto un programma di scansione 3D facile da usare e sempre disponibile.

La società dietro Qlone è Eyecue Vision Technologies, azienda che sviluppa software di riconoscimento visivo e soluzioni basate su AR/VR. Eyecue Vision Technologies ha già stretto diverse collaborazioni con produttori di giocattoli del calibro di Playmobil, LEGO e Bandai e hanno già lanciato vari prodotti sul mercato realizzati in sinergia con Eyecue Vision Technologies.

La nuova app Qlone è stata originariamente sviluppata per questo settore ma il team, dopo aver riconosciuto l’enorme potenziale per la creazione di contenuti 3D e come scanner 3D, l’ha resa disponibile per tutti, così da offrire questa funzione al maggior numero di utenti.

La sfida principale nell’implementazione di questa app era quella di creare un modello 3D utilizzando però una videocamera 2D. Attraverso uno sviluppo continuo dall’acquisizione di oggetti bidimensionali, al posizionamento di oggetti tridimensionali, gli sviluppatori sono stati finalmente in grado di offrire l’applicazione di scansione 3D finita. Sebbene l’applicazione non sia difficile da usare, il programma stesso è composto da diversi algoritmi, tecnologie e brevetti che, sebbene complicati, sono in grado di offrire all’utente una piattaforma semplice e facile da usare e soprattutto efficace.

Come funziona Qlone

Dopo una breve introduzione, gli utenti possono iniziare subito la scansione, purché abbiano già stampato il supporto necessario per la scansione, ovvero il cosiddetto “foglio” Qlone Mat. Una volta stampato, è necessario posizionare semplicemente l’oggetto su questo tappetino a scacchi e avviare l’app. Una volta caricata, apparirà una semisfera con diverse sezioni, che devono essere tutte scansionate per poter completare il modello 3D. Utilizzando diversi strumenti, la scansione può essere migliorata in base alle esigenze. Se si desidera stampare il “clone” o utilizzarlo su un PC, l’app dà la possibilità di esportarlo come file OBJ o STL.

Qlone è disponibile gratuitamente nell’app store sia di Google (per smartphone Android) o di Apple (per iPhone), ma c’è un problema. Per esportare il modello 3D come file STL o OBJ, lo sviluppatore richiede un credito. Questi crediti devono essere acquistati in-app e costano tra € 0,44 e € 1,09. In futuro, gli sviluppatori hanno in programma di continuare a apportare nuovi miglioramenti alla qualità e alla velocità di scansione.

L’alternativa

Una nuova app gratuita chiamata Capture utilizza i sensori TrueDepth presenti su iPhone della serie X per creare modelli 3D grezzi di piccoli oggetti, che puoi quindi si possono inserire in diverse impostazioni attraverso la realtà aumentata o condividere con altre persone tramite iMessage o altri mezzi. Capture funziona bene solo se si tiene qualcosa in mano (quando la si utilizza per scansionare il viso) poiché l’iPhone dispone dei sensori TrueDepth solo sulla fotocamera frontale.

Capture è un app gratuita, quindi la si può apprezzare innanzitutto come una novità che evidenzia il potenziale di TrueDepth che, dopo tutto, è una delle più grandi innovazioni recenti di Apple: una tecnologia di riconoscimento facciale che invia piccolissimi raggi laser in ogni fossetta e ruga del viso.

Tutto questo rende tale tecnologia molti anni avanti rispetto ai sistemi di riconoscimento facciale basati su foto e che sono proposti da concorrenti principali di Apple, come Samsung. Solo di recente Huawei e Xiaomi hanno implementato uno scanner a infrarossi che rappresenta una seria valida alternativa a TrueDepth e non è detto che in futuro tale scanner possa essere utilizzato in abbinamento a un app per la scansione 3D di un oggetto