Ragazzo di Cesenatico morto in Australia sulle Blue Mountains

(ansa) ““: lo afferma la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il giovane “di 24 anni era scomparso mercoledì scorso”, recita il testo, riferendosi a Mattia Fiaschini, senza mai citarlo per nome. Il giovane era originario di Cesenatico.

Sono in corso, a quanto si apprende dalla Polizia australiana, le operazioni per recuperare il cadavere di Mattia Fiaschini. Sarà poi il coroner a stabilire le cause della morte. Il 24enne era residente a Cesenatico, dove abitava con la famiglia e si era diplomato al liceo scientifico Enzo Ferrari