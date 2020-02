Rapina anziana con narcotico: donna foggiana arrestata

I carabinieri della caserma di Novellara hanno eseguito un ordine di carcerazione per una, residente nel Foggiano ma domiciliata a Reggio, dopo che è diventata definitiva lacomplessiva di quasi sei anni di reclusione per reati che vanno dal furto alla spendita di soldi falsi, fino a unacon l’anziana vittima

Fatti avvenuti tra il 2009 e il maggio di tre anni fa, quando col pretesto di fare l’orlo ai pantaloni di un’anziana, aveva rapinato la vittima, usando sostanza narcotizzante per farle perdere i sensi. Inoltre, a Bologna era stata trovata in possesso di denaro falso, mentre per un furto in negozio, sempre a Bologna, era stata condannata a tre mesi di reclusione. Al momento le restano da scontare quattro anni e mezzo di carcere. Per questo è stata portata in cella, nella sezione femminile del carcere di Modena, per espiare la pena.

Fonte Msn.com