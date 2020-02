Scomparsa Miccoli. Dell’Aquila “Dolore e cordoglio del gruppo del PD”

Dichiarazione del capogruppo del Partito Democratico Pasquale Dell’Aquila

“A nome del gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale esprimo dolore e cordoglio per la scomparsa di Giulio Miccoli, già presidente della Provincia di Foggia e segretario generale della Cgil di Capitanata. Il suo nome è indissolubilmente legato alla storia della sinistra foggiana, di cui fu protagonista nell’assai delicata fase del passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Di Giulio Miccoli ricordiamo l’intelligenza e la passione, messi al servizio della comunità dei lavoratori e dei cittadini della Capitanata con l’intento di migliorarne la qualità della vita attraverso la promozione dello sviluppo economico.

E anche quando ha deciso di cedere il proscenio politico e sindacale ai più giovani e dedicare tempo e forze all’associazionismo l’ha fatto impegnandosi a fondo per ottenere risultati tangibili e apprezzabili. Di Giulio Miccoli ci resta il ricordo di una persona per bene e la memoria di quanto fatto di buono per Foggia e la Capitanata”.