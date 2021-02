48° Carnevale di Rodi Garganico, al via l’edizione digitale per non perdere le tradizioni

Rodi Garganico, 03 febbraio 2021 – Basta un “CLIK” per il 48° CARNEVALE RODIANO. Con questo slogan il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non vogliono perdere la tradizione del Carnevale, e vista la situazione, hanno pensato di colorare in allegria sui social con le maschere carnevalesche.

Per chi vorrà partecipare a questa edizione del tutto digitale, potrà farlo mandando la foto con addosso la maschera preferita al numero WhatsApp 3400582320, entro il 25 febbraio 2021. Le foto pervenute saranno pubblicate attraverso un video sui social della cittadina e non solo.

“Siamo sicuri, che anche se in modo “anomalo”, ricorderemo anche questa 48° edizione del Carnevale Rodiano!” ha scritto la Consigliere comunale Maria Soccio.