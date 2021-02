Cashback: cos’è, come funziona e i problemi che ci sono stati con questo “piano”

Il Cashback è un piano messo in atto per volontà e su proposta del Governo che ha come obiettivo quello di allinearsi agli altri Paesi Europei nella diffusione dell’utilizzo di pagamenti elettronici, utili in termini di sicurezza di questi tempi e anche nella normalità per contrastare l’evasione fiscale. Nel caso dell’Italia si tratta anche di una mossa strategica che potrebbe aiutare a rilanciare l’economia che nel 2020 si è un po’ “arenata” visto il periodo problematico e la tendenza generale dei consumatori a “fare cassa”.

I cittadini, grazie al Cashback, possono recuperare una piccola percentuale di quanto speso. Questo solo, però, se si paga nei negozi fisici con moneta elettronica oppure per mezzo di app che consentono il prelievo da conti online, come Satispay e Paypal (e per il 2021 probabilmente anche Apple Pay e Google Pay). Sempre qui, su questi conti online, è anche possibile ovviamente anche ricevere il parziale rimborso di tali spese. Una comodità che però non è una novità, visto che nei casino che accettano Paypal da sempre si può versare, ma anche ovviamente ricevere denaro in caso di vincita.

Paypal, per pagare e ricevere il rimborso

Un bel colpo per il colosso Paypal, che conferma in questo modo il suo costante e crescente successo. Con l’utilizzo massivo di internet per ogni genere di acquisto da casa nel corso di questo 2020 c’è stato un vero e proprio boom di aperture di conti online e anche molti e-commerce che prima non consentivano il pagamento con questo metodo, si sono arresi e l’hanno attivato per non rimanere fuori dal mercato. Oggi, diciamo, è possibile sostenere che con Paypal si può pagare quasi tutto: ci sono i casino con Paypal, come quelli proposti da imiglioricasinoonline.net, ma anche le paytv, gli abbonamenti alle riviste, e-shop di ogni genere.

Dopotutto il sistema è immediato e pratico, nonché sicuro visto che ogni transazione rimane tracciata, cosa importante soprattutto quando parliamo di pagamenti particolari, come possono essere quelli che si fanno nei Paypal casino, associandovi anche i propri dati personali e dove si ha anche la necessità di ricevere denaro, oltre che versarne. Il fatto di aver ampliato la possibilità di utilizzare Paypal, con la carta di credito di questa azienda o con l’app della stessa sullo smartphone, ai pagamenti nei negozi fisici (usufruendo anche del piano Cashback) è quindi un grande vantaggio.

Come funziona il cashback: i dettagli

Il piano Cashback è partito ufficialmente l’8 di dicembre dello scorso anno in via sperimentale, giusto in tempo per gli acquisti natalizi ed è stato prolungato sino all’inizio di gennaio. Esso, come anticipato, ha di base l’obiettivo di abituare e spingere i cittadini dello Stivale (fra i più restii in Europa a limitare l’uso di contanti) all’uso dei pagamenti elettronici, siano essi fatti con moneta elettronica, inteso come bancomat e carte di credito, sia tramite carte di credito e pagamenti diretti tramite app collegate a conti online, com’è appunto Paypal.

Il programma prevede il 10% del rimborso di quanto speso, per una spesa massima di 1.500 euro, per gli acquisti fatti con il POS in negozi fisici, inteso anche come idraulici, parrucchieri, estetisti e servizi di vario genere. Rimangono escluse le spese online.

Il piano Cashback è stato lanciato per abbinarsi alla Lotteria degli Scontrini, che è partita il primo gennaio 2021, che ha sempre gli stessi obiettivi. Il rimborso, cioè il “cashback”, relativo a questa prima fase sperimentale arriverà nelle tasche degli Italiani a febbraio. Terminato questo primo approccio si proseguirà con la formula a regime e i rimborsi saranno erogati ogni 6 mesi.

Per partecipare al piano il cittadino deve essere maggiorenne e residente in Italia e deve iscriversi all’app IO per i servizi pubblici, comunicando i propri dati. In ogni momento sarà possibile disiscriversi dal programma. Vantaggi sono previsti anche per gli esercenti che offriranno questo servizio, visto che otterranno una percentuale anch’essi sugli acquisti in modalità elettronica e un “premio” ogni tot vendite pagate in tal modo. Alla luce di questo, quindi non stupisce l’evidente interesse dei commercianti nel promuovere il piano.

Gli intoppi del piano Cashback

Anche se il piano Cashback sembrava pensato a tavolino in tutti i suoi aspetti, in realtà sono presto emerse delle problematiche che hanno costretto il Governo a cambiare un po’ le carte in tavola. Si è dovuto quindi prolungare il periodo provvisorio dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo da recuperare i giorni di ritardo nell’avvio effettivo del piano. Va ricordato infatti che il giorno del debutto il sistema dell’app era andato in tilt per via delle numerose richieste e registrazioni (c’erano stati subito 2,3 milioni di iscritti), con imbarazzo e disappunto del Presidente Conte.

Passata questa fase tutto è sembrato andare “liscio come l’olio”, anche se sono in tanti a temere l’arrivo di febbraio, momento in cui dovrebbero avvenire i rimborsi dovuti. La speranza è ovviamente che tutto si svolga con puntualità, ma non stupirebbe l’insorgenza di altri problemi e ritardi. (nota stampa)