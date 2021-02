E- Learning : come funziona il metodo del diploma online

L’e-learning è un metodo di insegnamento innovativo che permette di ottenere un diploma direttamente online. Con l’attuale situazione che tutti quanti nel mondo stiamo vivendo, ormai lo conosciamo piuttosto bene. A causa del Coronavirus infatti in molte parti del mondo è stato adottato il metodo dell’insegnamento a distanza e un po’ tutti oggi ne comprendono le potenzialità. E’ senza dubbi vero che era meglio che questo non passava e che i ragazzi e i bambini potessero continuare a studiare tra i banchi di scuola e proseguire con la propria normalità, però da oggi in poi l’e-learning è noto a tutti.

Coronavirus a parte, sono tantissime le persone che ogni anno decidono di sfruttare i benefici dell’e-learning per poter completare il proprio percorso di studi. I motivi per cui una persona sceglie di prendere un diploma online anche in età avanzata sono tanti.

C’è chi lo fa semplicemente per una questione personale e vuole avere il diploma.

C’è chi sceglie di iscriversi a una scuola online come www.scuolaonline.com per poter dopo proseguire con l’università

C’è chi aveva abbandonato il percorso tradizionale e adesso, per rimettersi in pari con i propri coetanei, opta per l’e-learning il quale tra l’altro consente di recuperare più anni in uno

Chi lo fa perché gli serve per poter ottenere un determinato post di lavoro

Chi per motivi di tempo non può frequentare un corso tradizionale

Sicuramente possono esserci anche altre buone motivazioni che non abbiamo preso in considerazione qui. Ma cos’è l’e-learning? Approfondiamolo qui.

L’e-learning è un metodo di insegnamento alternativo. Secondo alcune statistiche tra il 2020 e il 2023 il mercato dell’e-learning crescerà ogni anno del 9%. Si trova alla base della Formazione a Distanza (FAD) e sembra sarà il futuro dell’istruzione per sempre più persone.

La FAD funziona grazie a una buona connessione a internet e occorre avere a disposizione un computer e una videocamera per poter fare le conferenze. La maggior parte delle lezioni infatti sono registrate, questo permette di guardarle quando ne abbiamo il tempo e la possibilità. Altre lezioni invece avvengono in diretta e in quei casi è consigliato partecipare.

In pratica gli alunni possono apprendere attraverso i portali online dove tutti gli studenti possono accedere semplicemente inserendo le loro credenziali personali. I vantaggi sono numerosi, prima di tutto perché non ci sono particolari vincoli di orario.

In poche parole permette davvero a tutti di poter ottenere la formazione che desiderano. Dalla scuola media all’università. Per quanto riguarda le scuole superiori, la strada è aperta tanto ai licei, gli istituti tecnici e quelli professionali.

Un altro vantaggio è quello di poter completare più anni scolastici in uno, così da velocizzare i tempi che ci vogliono per poter ottenere un diploma. Per concludere, è grazie alle scuole online che tutte le persone che fino a oggi non hanno avuto la possibilità di completare il percorso scolastico, oggi possono farlo senza dove rinunciare o mettere in pausa la vita che fino a oggi si sono costruiti.