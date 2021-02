Ex operaio foggiano muore a Pisa, aspettava accertamenti medici

San Salvo, 03/02/2021 – (sansalvo.net) Aveva 38 anni Antonio Balice e a San Salvo aveva lasciato molti amici ed ex colleghi di Pilkington e Primo, le fabbriche in cui ha lavorato. Attualmente si trovava a Pisa, qui avrebbe dovuto fare dei controlli medici ma purtroppo un malore fatale lo ha portato via. Antonio, originario di Serracapriola (FG) da anni viveva a San Salvo per motivi di lavoro. I molti che lo hanno conosciuto sono rimasti increduli davanti la notizia della sua dipartita. “ Ho dovuto telefonarti perché non ci credevo. Non volevo e non potevo crederci. Purtroppo la persona che mi ha risposto non eri tu. Ricorderò sempre le nostre lunghe chiacchierate al cambio turno. Se è vero che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta, ti garantisco che tu rimarrai sempre vivo nel mio cuore”, queste le parole lasciate su Facebook da un amico e collega, delegato sindacale Uil.(sansalvo.net)