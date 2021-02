La Commissione Inglese vs. AAMS

Italia e Regno Unito sono due realtà chiave per quanto riguarda le scommesse e il settore sportivo. E non poteva mancare un approfondimento relativo al gioco a distanza e alle licenze che regolano il loro funzionamento nei due diversi Paesi.

Da un lato analizzeremo l’operato dell’AAMS (ADM) e dall’altro l’UKGC, concentrandoci sulla protezione verso gli utenti. Scopriremo quali sono le caratteristiche di queste due licenze, il costo previsto e tutto ciò che crea differenze tra questi due mondi.

Il gioco dal vivo

Parliamo di due enti che lavorano su standard rigorosi e regole che sono mirate a garantire precisi obiettivi: il divertimento e la trasparenza. Il gioco d’azzardo è una vera tradizione sia per noi italiani che per il popolo inglese. Da anni ci si riversa nelle sale terrestri e all’interno delle piattaforme online per scommettere e lanciarsi alla conquista di tavoli di poker o sale bingo virtuali. Senza poi dimenticare le offerte di gioco dal vivo, una variante che riesce ad aumentare le sensazioni e le emozioni dei giocatori.

La prima differenza è legata alla libertà e alle limitazioni che sono stabilite per la gestione del gioco. In Italia vi è un sistema molto più rigido per garantire sicurezza e affidabilità alle piattaforme. L’ADM si occupa di verificare i sistemi RNG, l’RTP e la crittografia SSL per proteggere tutti i tipi di transazioni finanziaria. I dati considerati informativi hanno l’obbligo di essere esposti sui siti e vengono poi verificati per attestare la loro veridicità.

La licenza

Secondo le regole previste dall’ADM ci sono solo un numero ridotto di licenze all’anno e per poterle ottenere bisogna aver operato almeno 2 anni con un fatturato comprovato. Oltre al canone di licenza di 200mila euro bisogna anche valutare una spesa di 1,5 milioni come deposito per assicurare che un operatore possa onorare ogni scommessa. Per l’UKGC e tutti i bookmakers inglesi è prevista una tassa di iscrizione per chi richiede la licenza pari a 46.000€. Le richieste sono accettate per tutto l’anno.

C’è un’ulteriore precisazione da fare: nel Regno Unito se un casinò ha ottenuto la licenza dovrà nuovamente seguire l’intero percorso qualora decida di offrire una piattaforma di scommesse sportive. Inoltre, a livello di tassazione l’UKGC è un centro importante per i professionisti grazie allo 0% sulle vincite di gioco. E’ questo il motivo che spinge molti italiani a spostarsi verso questo mercato per non dover affrontare così una riduzione del 25% dei guadagni.

Le caratteristiche

Tutti e due i Paesi hanno legalizzato il gioco d’azzardo nel 2006, ma in Italia tutte le forme del gioco sono state consentite non prima del 2011. L’ente britannico nasce nel 2005 per controllare e regolamentare le attività per tipologia e modalità. Lavora a stretto contatto con le autorità di licenza dei singoli stati concessionari per cercare di rendere più armonioso il settore. Vi è quindi un occhio attento rivolto ai limiti relativi all’esercizio dei giochi, oltre alle promozioni di un gioco responsabile e alle modalità di pagamento.

La Commissione si occupa di diverse categorie tra cui le scommesse, il bingo, l’arcade, la fornitura e manutenzione delle macchinette, oltre alla fornitura di software e gestione delle lotterie per il gioco a distanza. Tale azione di controllo come si manifesta? Rispetto all’ADM i casinò inglesi, e più in generale tutti quelli non AAMS, possono offrire un catalogo più ampio. I giocatori potranno sfruttare nuove versioni e soluzioni che rendono più interessante l’esperienza e l’intrattenimento. E tutto ciò viene reso ancora più vivace il settore offerte e promozioni.

Sul territorio britannico gli operatori non possono consentire ai clienti di finanziare il proprio gioco fino a indebitarsi, imponendo dei limiti di scommessa precisi e rigorosi. In Italia invece sono i giocatori a essere responsabili in prima persona, come nel caso dell’autoesclusione. Si tratta di un diritto richiesta dai giocatori, mentre sul territorio britannico bisogna soddisfare delle esigenze specifiche per richiederla.