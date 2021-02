L’amministrazione Landella fra Popolari Pugliesi e indipendenti

La tenuta della maggioranza dopo la revoca di Leonardo Iaccarrino si regge sull’assegnazione della presidenza del consiglio, quel punto di equilibrio trovato con difficoltà nel centrodestra dopo l’insediamento del Landella bis.

Il gruppo dei Popolari Pugliesi, nel suo primo esordio in consiglio comunale, si è diviso nelle scelte, Danilo Maffei era assente all’appello per il voto, Pasquale Rignanese e Massimiliano Di Fonso si sono espressi favore, Antonio Capotosto si è astenuto.

Se questo può rientrare nella libertà di coscienza di ognuno di loro, non lo sono la somma fra i consiglieri di minoranza, il nuovo gruppo e gli indipendenti. Hanno una valenza tutt’altro che secondaria nelle votazioni in aula, questo è chiaro alla maggioranza- oggi è previsto un incontro fra capigruppo e coordinatori per discutere del nuovo “perimetro”- e alla minoranza.

Sul tavolo dell’incontro si comincerà a discutere anche dei possibili successori di Iaccarino. Per tornare alla quotidianità amministrativa, una cosa è prendere le distanze dall’operazione politica ‘Popolari pugliesi’, come ha fatto il Pd cittadino, altra cosa è trovare sintonia voto per voto. Si sprecano i mugugni di chi già sottolinea che non si potrà stare così in bilico, e che soluzioni, anche se drastiche, si debbano trovare. Intanto bisogna capire chi sarà il nuovo presidente del consiglio.

Alcuni consiglieri si sono segnalati in riferimento alla questione Iaccarino. Il tentativo di mediazione di Dario Iacovangelo, poi deciso e in punta di diritto nello spiegare le motivazioni del suo voto favorevole, non è passato inosservato, il muoversi discreto dei leghisti Salvatore De e Concetta Soragnese, non particolarmente coinvolti nell’ultimo rimpasto di giunta.

D’altro canto, è il gruppo legato al consigliere regionale Joseph Splendido a tenere le redini del partito, fra cui il coordinamento provinciale.

Si è tanto discusso di “terzietà” del ruolo in questa fase, si cerca qualcuno che metta d’accordo tutti, difficile che possa toccare alla minoranza quando da puntellare è proprio il centrodestra.

Iaccarino, ha già spiegato, si riposizionerà nel centrodestra, molto probabilmente da indipendente, e siamo a 5-6, complessivamente non legati ad un partito.

Circa l’interesse del gruppo “Popolari” per la presidenza, Pasquale Rignanese, scelto come protavoce, dichiara: “Se il sindaco ci convoca e ci chiede una mano valuteremo cosa fare. Noi siamo con la città e nel centro destra, siamo i sindacalisti dei cittadini”. Insomma poche e lapidarie parole.

Un assessorato varrebbe lo stesso? Non lo sappiamo. A quadro concluso, come da rimpasto, alletta di più il posto vacante che il cammino su strade già occupate. I 4 sono decisamente più incisivi se uniti e coordinati. Fra loro, mister preferenze 2019 Massimiliano Di Fonso, eletto con la Lega, resosi indipendente e poi dichiaratosi di “Puglia Popolare”, da cui la confusione con i “Popolari pugliesi” che sono nati qualche giorno con la regia di Gianni Stea, assessore di Emiliano. Questo anche nella prospettiva di un “partito di Conte” e dell’aggregazione di una variegata schiera di civiche.

Anche la formazione di una cordata per elezioni in Provincia era stata ventilata come ipotesi ispiratrice della loro nascita. Ma è anche possibile che si rimandino in primavera le urne, queste le voci, da svolgere con le amnitstauve, e ci sarebbe più tempo per definire i ruoli.

Paola Lucino, 3 febbraio 2021