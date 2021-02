Lopalco “COVID, speriamo di vaccinare almeno gli anziani entro l’estate”

Bari, 03 febbraio 2021. Entro quando saranno vaccinati i pugliesi? “Faccio eco a Bertolaso: se entro un mese ci danno 4 milioni di vaccini allora vaccineremo tutti i pugliesi… ma è una battuta perché i vaccini non arriveranno”. Lo ha detto Pierluigi Lopalco, assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

Alla domanda se è possibile fare una stima dei vaccinati entro l’estate l’assessore Lopalco risponde “non lo sappiamo, il quadro di forniture che abbiamo arriva al primo trimestre e si parla di qualche centinaio di migliaia, entro il primo trimestre riusciremo a stento a vaccinare gli ultra ottantenni oltre a quelli della prima fase, speriamo nel secondo trimestre di avere dosi sufficienti per vaccinare almeno gli anziani”.

Lopalco ribadisce che mancano le forniture “se non abbiamo i quantitativi promessi da Astrazeneca e quelli di Johnson & Johnson, con cui l’Italia ha stretto dei contratti di fornitura importanti, è molto difficile arrivare ad una copertura entro la fine dell’anno perché da soli Pfizer e Moderna non ci potranno far coprire la popolazione entro l’estate, bisognerà aspettare l’autunno – inverno”.

Pierluigi Lopalco (ass. Salute Puglia) a 24Mattino su Radio 24: “Furbetti del vaccino, fenomeno minoritario frutto di entusiasmo e confusione”

Furbetti del vaccino, “non sappiamo di fatti accertati, abbiamo fornito elenchi ai Nas che stanno facendo verifiche. Credo si sia trattato di un fenomeno minoritario soprattutto all’inizio quando c’era ancora l’entusiasmo per l’avvio del vaccino e un po’ di confusione organizzativa, le fiale da consumare con le quinte/seste dosi che, sappiamo in maniera aneddotica, non sono state date secondo calendario”. Lo ha detto Pierluigi Lopalco, assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.