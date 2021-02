Manfredonia, centro cottura Via Palatella per la preparazione pasti per anziani Casa di Riposo Anna Rizzi

DETERMINAZIONE N.352 DEL 18/03/2020 OGGETTO: UTILIZZO CENTRO COTTURA COMUNALE PER PREPARAZIONE PASTI ANZIANI ASP SMARR – DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Re Manfredi consorzio cooperativo sociale a r.l. con nota del

06.03.2020 acquisita al prot. Com. n. 10599 dell’11.03.2020 ha comunicato, per le ragioni

ivi riportate, l’interruzione dei servizi resi in favore della Casa di Riposo-Rssa Anna Rizzi

della Asp SMAR di Manfredonia, , tra cui quello di preparazione dei pasti caldi agli anziani

ospiti, a far data dal 0.03.2020;

Vista la nota pec del 17.03.2020 del la Ditta Ridal srl, affidataria del servizio di refezione

scolastica e pasti caldi ad anziani, con la quale la citata ditta ha chiesto di poter utilizzare

temporaneamente, per circa mesi il centro cottura comunale di via Palatella, già concesso

in comodato gratuito per i servizi di cui innanzi, anche per la preparazione dei pasti caldi

agli anziani ospiti della Casa di Riposo-Rssa Anna Rizzi della Asp SMAR di Manfredonia;

Acquisiti ulteriori elementi dal Commissario Straordinario della Asp SMAR in base al quale

si evince che la citata Azienda Pubblica ha in corso le procedure di gara per l’affidamento

dei servizi in questione, ma che tale procedura non è ancora conclusa e che pertanto si

rende necessario far ricorso a misure urgenti e temporanee per assicurare i servizi

essenziali alla cura degli anziani ospiti della struttura;

Visti il contratto d’appalto, regolarmente sottoscritto in data 01.02.2019 – Rep. 10365, ed il

relativo capitolato, documenti regolanti il servizio da rendere da parte di Ridal srl nella

esecuzione della prestazione nei confronti del Comune di Manfredonia;

Rilevato che il servizio aggiuntivo di preparazione pasti per gli anziani di Anna Rizzi è

previsto che sia effettuato con costi interamente a carico della ditta Ridal ed oneri

finanziari a carico della Asp SMAR, con assenza di ogni elemento di eventuale pregiudizio

per il servizio reso in favore del Comune di Manfredonia, da assicurare nelle medesime

forme precedenti;

Rilevata, tra l’altro, la momentanea sospensione della preparazione dei pasti per le scuole,

nel pieno rispetto di ogni disposizione/autorizzazione relativa alla preparazione dei pasti

per gli anziani della Asp, come richiesto dalla Asl e da altri eventuali enti competenti in

materia;

Rilevato che la ditta Ridal in ragione dell’utilizzo del Centro Cottura ha proposto a questo

Comune la corresponsione della somma di € 100,00 mensili e che da parte di questo Ente è

stato richiesto di elevare la stessa ad € 200,00 ritenuta più equa, anche sulla base di

apposite valutazioni effettuate con l’ufficio tecnico comunale e rapportata alla presumibile

entità economica del servizio pasti da rendere in favore della Asp;

Dato atto che la Ridal, con nota pec 18/03/2020 ha espresso il consenso alla proposta

economica del Comune, restando confermati tutti gli altri elementi innanzi citati;

Vista la Legge Regione Puglia 15/2004; Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

Preso atto che è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero

dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario

2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2020; Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 24.07.2019;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale,

n. 34 del 31.07.2019; Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, n. 39 del 18.12.2019; Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, n. 3 dell’8 gennaio 2020;

Visto:

• l’art. 107 del T.U.E.L.;

• il vigente Regolamento di contabilità;

• il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con

deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

• il Decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 19/11/2019 di attribuzione

incarichi ai dirigenti e al Segretario generale;

Rilevato che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. e) della legge n.190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione. Su conforme proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare, in forza degli atti e considerazioni di cui in premessa, la Ditta Ridal srl,

appaltatrice del servizio ristorazione scolastica e pasti caldi ad anziani, ad utilizzare il

centro cottura comunale di Via Palatella per la preparazione dei pasti caldi per gli anziani

ospiti della Casa di Riposo-Rssa Anna Rizzi di Manfredonia della Asp SMAR per il periodo

dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020, salvo diverse successive intese o necessarie

modificazioni;

di precisare che il servizio aggiuntivo di preparazione pasti per gli anziani di Anna Rizzi è

effettuato con costi interamente a carico della ditta Ridal srl e oneri finanziari a carico

della Asp SMAR, con assenza di ogni elemento di eventuale pregiudizio per il servizio reso

in favore del Comune di Manfredonia, da assicurare nelle medesime forme precedenti,

compresa la preparazione dei pasti per le scuole, alla loro riapertura, nel pieno rispetto di

ogni disposizione/autorizzazione relativa alla preparazione dei pasti per gli anziani della

Asp, come richiesto dalla Asl e da altri eventuali enti competenti in materia;

di dare atto che per la citata utilizzazione la Ditta Ridal srl riconoscerà al Comune di

Manfredonia la somma di € 200,00 mensili e che nessun onere, di alcun genere, potrà e

dovrà gravare sul Comune di Manfredonia;

di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio

contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di

seguito indicata corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con

imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: Anno 2020 € 670,00 Cap.

775;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs

n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà

sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi

mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line

del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

IL DIRIGENTE del 3° SETTORE IL DIRIGENTE del 2° SETTORE

f.to dott.Matteo OGNISSANTI f.to dott.ssa MariaSipontina CIUFFREDA