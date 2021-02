Manfredonia. “Ciao Pinuccio Salvemini, una persona esemplare”

Manfredonia, 03 febbraio 2021. E’ volato al cielo Pinuccio Salvemini, uno dei commercianti all’ingrosso di pesce più importanti di Manfredonia che hanno scritto, con il lavoro assiduo ed infaticabile, la storia di questo importante settore commerciale della nostra città.

Mi “arrogo” il diritto e me ne scuso con il lettore, se dedico poche righe ad una persona esemplare, avendolo conosciuto dall’infanzia, per via del fatto che il suo magazzino nel quale avveniva la lavorazione del pesce, situato sul lungomare N. Sauro, era situato a circa dieci metri di distanza da quello di mio padre.

Lo ricordo con i sui jeans infilati negli stivali da lavoro con il suo block notes ad annotare le partite di pesce che ogni giorno puntualmente i pescatori portavano nei magazzini. Ricordo bene le aste all’interno del mercato ittico di Manfredonia, dove tutti i commercianti storici di Manfredonia, si ritrovavano intorno alle migliaia di cassa sparigliate sul pavimento ed alle 14 precise iniziava l’asta, un rituale quasi magico, fatto di sguardi, cenni, occhiolini per effettuare rialzi d’asta, con l’astatore che doveva essere in grado di rilevare velocemente ogni rialzo.

Dopo l’acquisto del pesce, vi era la lavorazione che avveniva su quell’ampio marciapiede, dove venivano accatastate migliaia di casse di pesce, pronte per essere caricate alle ore 17 sui camion diretti verso le regioni del nord. Pinuccio era sempre lì, con il suo inseparabile fratello Antonio, a lavorare anche 16 ore al giorno, per creare ricchezza, economia e lavoro per tanta gente.

Ricordo con piacere, nonostante fossi un concorrente di mio padre, le tante volte in cui, vi vedevo andare insieme al Bar Aulisa, nei rari momenti di pausa, per riscaldarvi sorseggiando un caffè.

E dopo aver donato interamente la vita al lavoro ed alla famiglia arriva la bestia a spegnere, purtroppo, in solitudine, una persona brillante, un imprenditore ed un instancabile lavoratore.

Una notizia che addolora tutti quelli che ti hanno voluto bene in vita, me compreso che avevo un grande rispetto per la tua persona. Riposa in pace Pinuccio.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 03 febbraio 2021