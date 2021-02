Manfredonia, continua il pressing di Favilla sul Porto

Manfredonia, 03/02/2021 – (iltirreno) Continua la trattativa per l’acquisto del Livorno calcio: il presidente Heller in questo momento preferisce non parlare, ma chi lo conosce garantisce che sia estremamente ottimista sulla chiusura della trattativa. E in questo momento nessuno meglio di lui conosce le vere intenzioni di Franco Favilla. Da qualunque si guardi questa trattativa, ribadiamo che bisogna andarci coi piedi di piombo. È auspicabile che ci sia una svolta e la speranza è che Favilla abbia davvero le disponibilità economiche che ha dichiarato, perché è una sofferenza vedere il Livorno in queste condizioni.

Intanto Favilla si sta muovendo anche sul porto di Manfredonia. Secondo quanto riportano alcuni siti della zona, se le domande di concessione presentate dalla multinazionale Seasif Holding saranno accolte, ben tre banchine passeranno in uso esclusivo, per 25 anni, all’impresa per la lavorazione della bentonite. (iltirreno)