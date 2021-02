Ancora una volta l’Archivio Storico Sipontino ci presenta un lavoro con una innumerevole quantità di dati che sono inseriti nella pubblicazione “Manfredonia nel Pallone III parte, storie di uomini e di gol”, con presentazione di Francesco Saverio Castriotta.

Per la spazialità che la pubblicazione narra, esso è uno spaccato delle vicende e del sodalizio calcistico locale e della comunità sipontina in generale.

Sono prese come punto di riferimento, in questo terzo volume, le annate che vanno dal 1972-73 al 1981-82, e cioè dal campionato di Promozione vinto nei primi anni ’70 a quello vinto nei primi anni ’80. In mezzo dieci anni di vita sociale e politica non certo facili, con l’epidemia del colera, il rapimento di Moro, la fuga di arsenico e di ammoniaca.

Un decennio durante il quale il Manfredonia ci si barcamena tra alti e bassi, anche perché si risente di un clima politico mortificato dall’alito degli anni di piombo e, soprattutto, da parte di una amministrazione comunale incapace di dare una connotazione o turistica o invero industriale-commerciale alla città.

Sono anni in cui il Manfredonia è investito da una forte crisi di identità: non ci sono più costruttori che investono nel calcio, così come armatori che vogliano dare un contributo cospicuo alle sorti della società biancoazzurra.

Sono annate in cui si avranno defezioni di calciatori a campionato in corso, e molti giovani saliranno alla ribalta rappresentando il futuro della squadra.

In sostanza, una parentesi di vita cittadina che vale la pena di essere letto e conosciuto.

Gli autori sviscerano ciò che di importante in quegli anni è accaduto, chiarendo e puntualizzando su alcune vicende del sodalizio, cercando anche di evidenziare quegli episodi di cronaca calcistica che hanno investito il calcio in generale, ed anche presentando le biografie di quei calciatori che in quegli anni sono emersi nell’agone calcistico locale.

La pubblicazione è a colori formato A4, ed è composta da 88 pagine ed è stampata da Grafica Papagno di Manfredonia. Ci sono foto inedite che sono state reperite presso il fondo Ficarelli consultabile presso l’Archivio di Stato di Bari. In allegato vi è anche Manfredonia Gol 2007-08, e cioè i dati, foto, tabellini ed i commenti dell’ultima stagione in C1 dei biancoazzurri.

Il tutto è già disponibile e lo si può acquistare in esclusiva presso la libreria Centofiori in Piazza Duomo a Manfredonia a partire dalla settimana prossima. Per qualsiasi contatto con gli autori si può scrivere a redazionemanfredonia@libero.it.

Si ringraziano le aziende che hanno contribuito alla realizzazione della pubblicazione.