“Nessuno può togliere la vita a un altro essere umano, ciao Tiziana”

Orta Nova – La vita è un dono e non è giusto morire per omicidio. Nessun uomo può permettersi di togliere la vita ad un altro essere umano. È la riflessione più risuonata nell’omelia dei funerali di Tiziana Gentile, oggi presso chiesa B.V.M. di Lourdes, celebrati dal sacerdote don Angelo Festa.

Amici, parenti, presenti alle esequie, come anche il primo cittadino, Mimmo Lasorsa, il presidente del consiglio comunale, Paolo Borea, il consigliere di maggioranza, Alfredo Coppola.

Lutto cittadino a partire dalle ore 15 indetto nella cittadina, dall’Amministrazione comunale, a sostegno del dolore e della perdita che ha colpito la famiglia di Tiziana Gentile.

Ha colpito la compostezza delle due figlie, Francesca e Federica, e del marito, Michele Castelluccio che, comunque, continuano a chiedere giustizia attraverso i social, le testate giornalistiche, come Francesca sulla Repubblica nel servizio di Tatiana Bellizzi.

Non si può uccidere, non si può morire per omicidio. E neanche per femminicidio.

La prima intenzione di preghiera per il mese di Febbraio di Papa Francesco a sottolinearlo espressamente. “È impressionante il numero di donne colpite, offese, violate. La violenza ai danni di una donna è vigliaccheria e degrado per l’intera umanità. Le donne, piuttosto, dovrebbero essere protette dall’intera società”.

E risuona una simile riflessione nelle parole del vescovo Luigi Renna della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano nella sua lettera scritta a seguito dell’uccisione di Tiziana Gentile.

“In un tempo in cui tutti quanti stiamo cercando di tutelare la vita dei più fragili dalla pandemia, c’è chi semina morte e continua ad impoverire la nostra gente con episodi di manifesta, o più o meno occulta, illegalità. L’irrazionalità che ha spezzato la vita di una madre di famiglia che, con dignità e fatica, si guadagnava il pane, ci deve interrogare su stili di vita e mentalità che opprimono le donne e non esitano a passare dal diverbio alle armi. Mi chiedo se non sia soprattutto dal cuore di tanti uomini che occorra scardinare la convinzione che della donna si possa fare quello che si vuole. È nel cuore che si annidano questi presupposti, che poi conducono all’irreparabile. Invito, perciò, tutti a fare un esame di coscienza e supplico il responsabile di questo omicidio a cercare la pace della sua coscienza nel pentimento da chiedere a Dio, alla famiglia, alla città”.

Continuano intanto le indagini volte ad appurare la verità. Presunto colpevole Gerardo Tarantino, collega di lavoro di Tiziana, bracciante agricola, che sarebbe stato visto uscire dall’abitazione della Gentile subito prima che la donna fosse trovata morta, con la gola ferita da un coltello.

Il Tarantino sembra però ancora proclamarsi innocente anche se vi sarebbero evidenze e testimonianze che proverebbero la sua colpevolezza. Lo stesso avvocato, suo difensore, Michele Sodrio dichiara che vi sarebbero incoerenze nelle parole del suo assistito.

Daniela Iannuzzi