Ondata di caldo di febbraio: a Manfredonia 17 gradi

Manfredonia, 03/02/2021 – (meteoweb) Inizia l’ondata di caldo di febbraio sull’Italia, che porterà temperature oltre la media in tutto il Paese. Tra le massime più significative di oggi, segnaliamo: +21°C a Siracusa; +20°C a Noto, Castiadas, Botricello; +19°C a Catania, Cagliari, Augusta, Capoterra; +18°C a Roma, Napoli, Trapani, Agrigento, Latina; +17°C a Palermo, Caserta, Sassari, Manfredonia.

Questa ondata di caldo si intensificherà domani, mercoledì 3 febbraio e durerà fino a lunedì 8, con temperature tipicamente primaverili. L’Anticiclone Sub-Tropicale si porterà dal cuore del Sahara fin nel Mediterraneo centrale come risposta a una nuova ondata di maltempo di origine nord atlantica verso la penisola Iberica. Così le temperature aumenteranno sensibilmente nel nostro Paese, per un lungo e stabile periodo anticiclonico, senza piogge, con temperature massime che in Sicilia si stabilizzeranno sui +25°C e che in tutto il Centro/Sud supereranno stabilmente i +20°C. Una vera e propria primavera anticipata. (meteoweb)