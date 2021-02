Ora è completo: nuovo direttivo cittadino per l’UDC Foggia

Foggia, 03 febbraio 2021. Il giorno 01.02.2021 è stato eletto il nuovo direttivo della Sezione UDC della Città di Foggia.

I componenti dell’organismo, che affiancheranno il Commissario cittadino UDC Avv. Simona

Roselli, sono i seguenti: p.i. Michele Vaira, eletto Vice Commissario della sezione, avv. Marica Longo, avv. Luigi Sorace, a cui si aggiungono, di diritto, i componenti dott.ssa Anna Maria de Martino, già responsabile regionale UDC Pari opportunità e Famiglia, dott. Francesco D’Innocenzio, Commissario UDC della Provincia di Foggia e l’avv. Massimiliano Cristino, Componente del Coordinamento Regionale UDC della Puglia.

Al nuovo direttivo, del tutto inedito e formato deliberatamente da professionisti integerrimi, il difficile ma onorevole compito di riformare la Sezione e presentare gli unici esponenti del Partito a livello cittadino, in netta contrapposizione con il passato.

Riferisce in merito l’avv. Simona Roselli: “il nuovo Direttivo, la cui prima riunione si è tenuta nella serata di ieri, è formato da persone nuove, di estrema serietà e professionalità, che vogliono mettere a disposizione della collettività il proprio tempo per migliorare il futuro della città e delle generazioni future e non, dunque, per interessi personali.

L’obiettivo è quello di restituire alla Politica la sua dignità e il suo originario lustro, in controtendenza rispetto agli ultimi tempi ed i fatti recentemente occorsi, per divenire un nuovo punto di riferimento per tutta la cittadinanza attiva e bisognosa del cambiamento.

Il nostro sarà un programma propositivo ed inclusivo, aperto ai giovani ma con occhio

rivolto alla storia ed all’esperienza di chi ha positivamente contribuito allo sviluppo della nostra civiltà: accoglieremo le nuove generazioni ma cercheremo anche di risvegliare la partecipazione di chi ha a cuore il bene comune ma che, in passato, ha conosciuto la delusione per un impegno tradito.

Sebbene, allo stato, non vi sia alcun rappresentante dell’UDC nell’attuale Consiglio Comunale, garantiremo – quali unici rappresentanti del partito a livello locale ed in linea con l’indirizzo nazionale – una presenza ed un impegno attivo all’interno della coalizione di centrodestra, per mantenere fermo il punto di riferimento per tutti i cittadini che da oggi vorranno seguire un progetto politico moderato e riformista, per preparare la Città di Foggia ad una nuova corrente di rinnovamento che punti ad eleggere i propri rappresentanti secondo il proprio merito e la propria fedeltà ai principi ispiratori del Partito”.