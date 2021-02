Puglia, i consiglieri M5S non restituiscono più gli emolumenti

Bari, 03/02/2021 – (gazzettamezzogiormno) Portavoce del Movimento 5 Stelle, in maggioranza e in giunta con il centrosinistra largo di Michele Emiliano, ma non in regola con le rendicontazioni delle restituzioni allo Stato degli emolumenti secondo le regole interne: è quanto emerge dalla piattaforma Rousseau nelle pagine dedicate ai consiglieri regionali pugliesi Rosa Barone, Cristian Casili, Marco Galante e Grazia Di Bari. Sempre per i mancati rimborsi, tra l’altro, qui in Puglia sono stati espulsi in passato attivisti storici come i senatori Maurizio Buccarella e Lello Ciampolillo.

La situazione contabile nel dettaglio emerge su Rousseau (dove bisognava rendicontare fino al novembre scorso): i conti di Rosa Barone, neo assessore, sono aggiornati a maggio 2020, quelli di Cristian Casili, vicepresidente dell’Assemblea regionale a settembre 2020, quelli del capogruppo Grazie Di Bari fino ad aprile 2020, quelli di Marco Galante, segretario di Commissione, fino ad aprile 2020. Il bollino verde «Sono in regola», appare solo sulla pagine di Antonella Laricchia, candidato governatore nelle regionali di settembre e ora all’opposizione rispetto alla linea pugliese che ha trasformato la giunta Emiliano nel primo esperimento giallo-rosso nelle regioni italiane.(gazzettamezzogiorno)