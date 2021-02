Regione Puglia, 11 mln euro per le Fiere internazionali (2021-2023)

Bari, 03 febbraio 2021. Le azioni previste nel Programma 2019-2020(rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi pugliesi) sono state inibite a causa dell’emergenza Covid 19, impossibilitando de facto la realizzazione delle varie manifestazioni.

Quindi la Giunta regionale ha riprogrammato gli interventi per gli anni 2021-2023, tenendo conto che le prospettive di sviluppo economico saranno influenzate dall’andamento della pandemia epidemiologica inducendo profondi rivolgimenti e riposizionamenti di mercato.

Il programma per l’export delle produzioni d’Apulia rappresenta la strategia con cui la Regione accompagnerà le imprese dall’attuale situazione a uno scenario post Covid 19 caratterizzato da una nuova ripresa delle attività economiche e scambi commerciali in cui si imporrà l’obiettivo di recuperare rapidamente le posizioni perdute e approfondire le opportunità inerenti i nuovi mercati, nuovi settori e nuove modalità di business.

L’estrema aleatorietà della programmazione delle Fiere internazionali ha indotto la maggior parte delle aziende, piccole medie e grandi, a ridurre e riordinare le proprie iniziative rendendo necessario confermare i programmi dell’Ente regionale finalizzati a promuovere e valorizzare il sistema imprenditoriale presente in Puglia.

Di conseguenza presidente e assessori regionali hanno rimodulato la dotazione del Programma 2019-2020 destinando risorse residue pari a 3.700.000,00 euro per l’organizzazione e partecipazione agli eventi che si realizzeranno nel triennio 2021-2023. Impegnati ulteriori 8 milioni di euro a copertura delle procedure connesse alla fornitura dei servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione degli investitori esteri e promozione di accordi commerciali.

Previsto un confronto pubblico con gli imprenditori e entità sociali pugliesi per l’approvazione del “programma strategico regionale per l’internazionalizzazione(2021-2023) che verrà definito in base all’elenco indicativo della manifestazione”.

Ecco alcuni degli avvenimenti in calendario con relativo stanziamento finanziario :