S.Cristoforo in Salinis in località Sciali

Alcuni documenti, rispettivamente del 1836, 1837 e del 1879, ci pongono di fronte ad una rivelazione abbastanza interessante. Il Decurionato sipontino, nei primi due documenti ,su istanza dei proprietari della località Sciali, determina di ristrutturare il “fabbricato” della chiesa rurale che si trova nella stessa località, stanziandovi per la bisogna 30 ducati.

Nel terzo documento, del 9 settembre 1879, invece, il Consiglio Comunale di Manfredonia in “via tutt’estranea…invita il Sindaco ad aprire trattative col sig. Frattarolo Lorenzo per la cessione del locale diruto dell’antica Cappella dello Sciale e dello spazio interposto tra la via Manfredonia Cerignola e la Cappella stessa”.

Come è facile notare, in 42 anni circa non si è effettuata alcuna opera per ristrutturare quel luogo sacro, tanto che si presenta “diruto”, ed oggetto di acquisizione da parte di privato cittadino, nell’intento, forse, di trasformarlo a proprio uso, come edificio agricolo, e non certamente per l’utilizzo come luogo di culto..

Ora, per rintracciare questo antico luogo sacro dobbiamo gioco forza ricorrere alle fonti documentarie.

Nel 1201 si rileva una via che conduce a S.Cristoforo in Salinis. Ed ancora, nel 1345, nell’atto di donazione dei beni da parte di Pietro Gargano, sipontino, per la fondazione del monastero dei Celestini, tra i confini e le strade che partono dall’ospedale di S.Lazzaro vi è anche un “san Cristoforo”.

Si tratta quindi di un luogo sacro posto presso le saline, cioè poco discosto dagli Sciali; e tutto ciò quando nei documenti dei secc. XIII e XIV si tratta ancora di una diruta Siponto.

E’ chiaro che essendovi un luogo sacro, ad esso vi devono accedere dei fedeli che vi abitano od operano nelle vicinanze.

Il Sarnelli, poi, nel riportare le chiese o badie “dirute o prostituite”, nel 1680, annovera pure la badia di S. Cristoforo, per cui il toponimo persiste con continuità nel tempo.

L’importante è che nel 1836, nel 1837 e nel 1879 le fabbriche di un luogo di culto e, verosimilmente, della badia di S.Cristoforo, sono ancora in piedi, ed oggetto di visitazione e di frequentazione nei primi due casi. se si avverte il bisogno di ripristinarle, o di trasformazione nell’ultimo caso.

Come si vede, tenendo conto di altri insediamenti demografici: “Casale Siponti” (Mascherone), cappella dei proto martiri Stefano ed Agata, S. Giovanni extra moenia (orto delle brecce), conventi (Felice, nipote dell’omonimo vescovo) e monasteri (figlia del duce delle armi E.Tulliano), sempre fuori le mura, ipogei, zona portuale con l’ospedale S. Lazzaro, S. Benedetto, ecc., la comunità sipontina ci appare divisa in tante gemmazioni diversificate, a seconda le attività cultuali, sociali lavorative e produttive esercitate.