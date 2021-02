Vaccino Covid Puglia, convocati 260mila over 80 dall’8 febbraio

Bari, 03/02/2021 – (repubblica) L’agenzia del farmaco italiana, sulla scia dell’Ema, ha preliminarmente previsto la somministrazione di AstraZeneca a soggetti con non oltre 55 anni di età. Successivamente ha chiarito che si possono vaccinare anche soggetti di età più avanzata che non comportino rischi. Ora le Regioni chiedono un chiarimento ulteriore perché con la disponibilità di AstraZeneca a quasi tutte le fasce di età si risolverebbero gran parte dei problemi di fornitura dei vaccini riscontrati nelle ultime settimane. La conferma arriva dall’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco: ” Attendiamo un parere motivato da ministero della Salute per eventuali utilizzi del vaccino AstraZeneca anche negli anziani e in generale nelle persone dai 55 anni in su. È chiaro che il fatto di non poterlo utilizzare nelle fasce di età più importanti della Fase 2 significherebbe ritardare di molto l’avvio di questa fase perché dovremmo farla solo con i pochi vaccini a disposizione di Pfizer e Moderna”.

Da qui la decisione della Regione di cominciare comunque a vaccinare gli ultraottantenni a partire dalla seconda metà di febbraio, aprendo le agende dalla prossima settimana. Si tratta di 260mila pugliesi che saranno vaccinati esclusivamente con vaccini Pfizer e Moderna. “Ciò comporta problemi organizzativi non da poco, viste le caratteristiche del vaccino Pfizer. Dovremo vaccinare gli ultraottantenni nelle sedi vaccinali già attive. E anche la vaccinazione domiciliare degli anziani allettati comporterà qualche problema organizzativo”. Per tutte le altre classi di popolazione e di età (dai soggetti fragili agli insegnanti passando per le forze dell’ordine e le persone dai 65 agli 80 anni) la Regione spera di poter utilizzare il vaccino AstraZeneca. “La sola fascia dai 65 agli 80 anni comprende circa mezzo milione di persone. In questo caso c’è per forza bisogno di AstraZeneca per velocizzare la vaccinazione”.(repubblica)