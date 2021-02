Verdi Manfredonia: “Fototrappole per rifiuti: il Comune non c’è”

Manfredonia, 03/02/2021 – “Il 7 dicembre scorso la Regione Puglia ha invitato i comuni pugliesi a presentare richiesta per la fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni ambientali in comodato d’uso gratuito, entro il 21 dicembre. Il 22 gennaio 2021 il direttore generale di AGER ha pubblicato l’elenco dei 131 comuni ammessi e, sorprendentemente, non abbiamo visto il comune di Manfredonia. Visto che sono stati ammessi tutti è evidente che nessuno ha letto l’invito e ha presentato la richiesta. Eppure ne abbiamo bisogno. Le periferie della nostra città sono piene di rifiuti abbandonati. Questa amministrazione di burocrati ha dimostrato ancora la sua incapacità, questa volta ad intercettare facili finanziamenti che avrebbero permesso il controllo del territorio. Aspettiamo pazientemente che si vada al voto per riportare la Politica, con la P maiuscola, al ruolo che dovrebbe avere, quello di indirizzare l’amministrazione di questa città ad operare con efficacia per il bene comune”.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace. Portavoce dei Verdi di Manfredonia